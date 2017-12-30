خبير عسكري يكشف عن خطة تأمين الأماكن الاستراتيجية

Advertisements

في اطار الاحداث الارهابية الاخيرة التي اجتاحت العديد من المناطق في محافظات مصر، قام اللواء دكتور نصر سالم و الذي يشغل منصب المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، بالكشف عن تفاصيل الخطة الجديدة المقررة من أجل تأمين الأماكن الاستراتيجية في البلاد وحمايتها، والتي قد تكاتف فيها كل من الجيش والشرطة لحماية أهم المناطق المختلفة في جميع المحافظات.

جاء في تصريحات السيد اللواء دكتور نصر سالم، أنه يجري تنسيقا كاملا في الفترة الحالية بين قوات الجيش والشرطة، عن طريق مركز العمليات من أجل متابعة كافة التطورات والأحداث التي تظهر بخصوص الأماكن الاستراتيجية المختلفة، ويتم ذلك من خلال الاستعانة بشبكات الاتصالات اللاسلكية و كاميرات المراقبة المختلفة.

Advertisements

جاء في تصريحات المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، و التي قد كشف عنها خلال مداخلة هاتفية أجراها لشاشة قناة اكسترا نيوز الفضائية خلال اليوم السبت، إنه بالنسبة إلى حادث كنيسة ماري مينا الذي وقع يوم أمس في منطقة حلوان في محافظة القاهرة، لولا يقظة الأمن المصري في هذا الوقت واستعداده التام لأي محاولة ارهابيه لكان هناك المزيد من الخسائر الضخمة جراء هذا الحادث الغاشم.

اقرأ ايضًا.. “كنيسة مارمينا” بحلوان تتعرض لحادث إرهابي يسفر عن استشهاد مجندين وضابط

كما أكد على أن هذا الحادث قد تم بواسطة عدد اثنين من العناصر الارهابية، حيث قاموا باقتحام الكنيسة ولكن على الفور تعامل قوات الأمن مع هذه العناصر، حيث قاموا بقتل أحدهم والقبض على الثاني والذي قد أكد على أنه كان مسلحًا، وتم التعامل معه.

جاء في تصريحات المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن الجيش المصري مسؤول عن كافه محافظات مصر و كافة مناطقها حيث تم و يجب على المواطنين ان يتحدوا بالايجابية وسرعة التعاون مع عناصر الجيش والشرطة كما اكد على ضرورة الابلاغ عن اي شخص يمكن لأي مواطن في مصر الاشتباه في شخص الإرهابية انضمت الى الجماعات الارهابية