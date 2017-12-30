تعرف علي تفاصيل حجز شقق تعاونيات الإسكان بمدينة نصر

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قررت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فتح باب الحجز وذلك بالقرعة العلنية، على وحدات سكنية وهي جاهزة للاستلام والتعاقد الفورى، كما أعلنت الهيئة عن تواجد وحدات سكنية على مساحات مختلفة و موقعها مشروع الطوب الرملي في مدينة نصر، بعمارات 20،21.

وسوف يتم تلقي الطلبات بداية من 1 يناير 2018 وحتى يوم الخميس الموافق 11 يناير 2018، على أن يتم إجراء القرعة العلنية يوم الاثنين الموافق 15 يناير وذلك في مقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

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كما يشترط أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وأيضا أن لا يكون قد سبق للمتقدم أو زوجته الحصول علي وحدات سكنية مدعومة أو تعاونية من قبل الدولة المصرية، وأيضا عدم الحصول علي قطع أراضي من أي جهة حكومية، كما يقوم المتقدم بتوقيع علي إقرار يفيد هذا النص، أما في حالة ثبوت حصول المتقدم على شقة أو قطعة أرض وذلك سوف يكون مخالف للنص السابق، سوف يتم إلغاء الإجراءات للطلب، وأيضا سيتم خصم ألفي جنيه مصاريف إدارية، كما تسمح الهيئة بالتعامل بالتوكيلات في إجراءات الحجز ولكن تكون القرابة من الدرجة الأولى والثانية فقط ويقوم المتقدم بتقديم أصل التوكيل للمعاينة.

والمستندات المطلوبة للتقديم هي: صورة بيان الدخل الشهري، ويكون معتمد من جهة العمل أو المعاشات ‘ صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته أيضا، أما في حالة الفوز في القرعة سوف يقوم المتقدم بتسليم أصل المستندات، ويقوم أيضا بحضور الضامن بصفة شخصية حتي يوقع علي إقرار الضمان، أما في حالة عدم الفوز بالقرعة لا يحق للمتقدم الحصول على صور المستندات التي تم تقديمها.

وعلي من يتقدم للحصول علي شقق تعاونيات الإسكان أن يلتزم بالشروط التالية: يقوم المتقدم بسداد جدية دخول القرعة وذلك طبقا للمساحة المطلوبة، ومن يسدد كامل ثمن الوحدة عند التقديم يستثني من دخول القرعة، وأيضا من يتخلف عن الحضور للقرعة في الوقت المناسب سوف يتم استبعاده، وعلي من يفوز بالقرعة أن يقوم باستكمال باقى الإجراءات المطلوبة وأن يسدد دفعة التعاقد وذلك في خلال شهر من تاريخ القرعة، أما في حالة التخلف سوف يتم إلغاء الحجز وإعادة عرضه للبيع مرة أخري.

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