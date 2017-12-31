تعرف على أسباب قيادة وزير النقل سيارته بنفسه

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قام وزير النقل بفعل أمر غير معتاد عليه من قبل الوزراء تماما، فقد قام الدكتور هشام عرفات والذي يشغل منصب وزير النقل بقيادة سيارته بنفسه، حتي يتفقد سير العمل وذلك بداية من الطريق الدائري الإقليمي و أيضا 3 كباري جديدة تم إنشاؤها كطرق بديلة.

وقد قام وزير النقل وضع حجر الأساس لكل من كبري “بشلة وصهرجت،وطنامل” في محافظة الدقهلية، وأيضا قام وزير النقل وتفقد طريق بنها المنصورة، وقد تم حضور هذا الافتتاح محافظ الدقهلية وأيضا حضر هذا الافتتاح رئيس هيئة الطرق والكباري، بعض القيادات المهمة.

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كما تكلف إنشاء هذه الكباري حوالي 110 ملايين جنيه للكوبري الواحد، كما صرح وزير النقل الدكتور هشام عرفات أن كوبري بشلا وصل طوله إلى 600 متر، ويبلغ عرضه 20 متر وبلغت تكلفته إجمالي 112 مليون جنيه، أما طول كوبري طنامل فقد بلغ 600 متر وعرضه 20 متر أما تكلفة إنشاء هذا الكوبري فقد بلغت 115 مليون جنيه.

وعن كوبري صهرجت الذي يبلغ عرضه 20 متر ويبلغ طوله 600 متر، بينما تكلف إنشاؤه 112.9 مليون جنيه، وقام أيضا وزير النقل بتفقد الأعمال القائم عليها إنشاء كوبري بكفر شكر والذي يبلغ طوله 600 متر وعرضه 20 متر ، وتكلف إنشاء هذا الكوبري علي الدولة 125 مليون جنيه، وأيضا تفقد سيادة الوزير كوبري بدقادوس والذي يبلغ طوله 600 متر ويبلغ عرضه 20 متر، وقد تكلف إنشاء هذا الكوبري 120 مليون جنيه.

وتعد إنشاء مثل هذه المشاريع والكباري ثروة كبيرة في النهوض بالطرق في مصر، حيث تسهل عملية نقل البضائع من الأماكن التابعة لها هذه الكباري، وأيضا تسهل نقل العاملين والأفراد إلي جهة عملهم، و يسعى كل من وزير النقل وأيضا جميع العاملين في هيئة الطرق والكباري، علي إنشاء مثل هذه المشاريع التي تنمي إقتصاد البلاد وتسعى إلى التغيير الذي دائما ينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى نغير من بلادنا وننهض بها.

حيث تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء تليفزيوني مؤخرا وأعلن فيه عن افتتاح عدة مشاريع قومية في الفترة القادمة، سوف تكون نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري والذي بشأنه يرفع مصر دائما إلي أعلي المناصب وسوف يتحقق هذا بإرادة وعزم الشعب المصري.

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