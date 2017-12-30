تعرف على الخطوات والأوراق المطلوب لاستخراج رخصة القيادة

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يقدم موقع مصر 365 طريقة الحصول على رخصة قيادة الدراجة البخارية أو رخصة قيادة سيارة أو رخصة قيادة جرار زراعي، ويجب على السائق أن يتبع عدد من الخطوات الهامة، من أجل الحصول على رخصة القيادة، كما يقدم موقع مصر 365 الأوراق المطلوبة من أجل استخراج رخصة القيادة.

والخطوات اللازمة التي يجب اتباعها عند استخراج رخصة السيادة هي تقديم طلب رسمي لاستخراج رخصة القيادة إلى الجهات المختصة في المرور، إجراء اختبار شفهي خاص بالقواعد والتعليمات المرورية، عمل اختبار قيادة عملي، ليتم بعدها إصدار رخصة القيادة للمتقدم بطلب استخراج الرخصة.

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وهناك عدد من المعايير التي يجب أن يتبعها الراغب في استخراج رخصة قيادة من أجل الحصول عليها، وهي أن يكون المتقدم بطلب استخراج الرخصة مقيم في نفس الدائرة المرورية، ولا يقل سن متقدم طلب إصدار رخصة القيادة عن عمر ثمانية عشر سنة، وأن يكون مقدم طلب استخراج الرخصة لائق من الناحية الطبية، ومعه من الأوراق ما يثبت ذلك.

أما بالنسبة إلى الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة سواء كانت رخصة قيادة دراجة بخارية، أو رخصة قيادة جرار زراعي، أو رخصة قيادة سيارة هي صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، أو الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي، وأن يكون المتقدم بطلب الحصول على رخصة القيادة لائقاً من الناحية الطبية، ويقوم باستخراج شهادة طبية تدل على هذا صادرة من أطباء النظر والباطنة، بالإضافة إلى تقديم أربعة صور شخصية لمقدم طلب استخراج رخصة القيادة، عرض صورة من المؤهل الدراسي، وضرورة وجود صورة من المؤهل الدراسي الأصلية مع صورة نموذج الاختبار الشفوي الذي خضع له الشخص الراغب في الحصول على رخصة قيادة، بالإضافة إلى تقديم نموذج اختبار القيادة العملي الذي خضع له أثناء تقديم الطلب الرسمي إلى جهة المرور التابع لها، وقد حصل على نجاحه في اختبار القيادة العملي، ليتم تقديم هذا الاختبار العملي من ضمن الأوراق الرسمية المطلوبة للحصول على رخصة القيادة.

وفي حالة إذا كان مقدم الطلب يريد استخراج رخصة قيادة “جرار زراعي” فيجب أن يقوم بتقديم ما يثبت اشتراكه في منظومة التأمينات ليتم إصدار رخصة القيادة الخاصة بالجرار.

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