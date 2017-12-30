تعرف على 6 قرارات وزارية من التموين تصب في مصلحة محدودي الدخل

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تابع موقع مصر 365 قيام وزير التموين والتجارة الداخلية “علي المصيلحي” ستة قرارات وزارية تصب في صالح فئة محدودي الدخل، من أجل العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ذات الدخل المنخفض بعد ارتفاع أسعار السلع عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري، فرض القيمة المضافة، وارتفاع أسعار البترول والوقود، كل هذه العوامل أدت في النهاية إلى رفع العديد من أسعار الخدمات والسلع في الدولة المصرية.

تقوم الدولة المصرية المتمثلة في “وزارة التموين والتجارة الداخلية” بدور هام في العمل على رعاية فئة محدودي الدخل، وهو العمل على توفير بعض من السلع المدعومة بأسعار منخفضة ومدعومة سواء من خلال الخدمات والسلع، والتي سوف يتم توفيرها على الحصص التموينية الشهرية المقررة لكل فرد من أفراد مستحقي الدعم السلعي في البطاقات التموينية، من خلال الحصول على فارق نقاط الخبز.

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وقد قام الدكتور “علي المصيلحي” عدد من القرارات الوزارية التي تصب في صالح المواطن المصري وهي العمل على كتابة سعر المستهلك على المنتجات والسلع الغذائية بهدف العمل على ضبط الأسواق التجارية، أما القرار الوزاري الثاني هو إدراج منظومة جديدة لصرف السلع الاستهلاكية التموينية، ليتم تطبيق قواعد محاسبة اقتصادية تؤدي إلى تكفل الحفاظ على أموال الدعم السلعي والحفاظ على حقوق البقالين في الحصول على هامش ربح مناسب لهم، وفي نفس الوقت العمل على رفع جودة المنتجات التموينية.

وأما القرار الوزاري الثالث الصادر في صالح فئة محدودي الدخل والصادر عن الدكتور “علي المصيلحي” هو العمل على سحب ماكينات الصرف من جميع المخالفين، حيث لن يتم السماح لأي بقال من بقالي السلع التموينية باستلام بضاعته من أي فرع من فروع شركة الجملة المصرية وشركة الجملة العامة إلا بعد أن يقوم بسداد المقرر التأميني.

أما القرار الرابع فهو العمل على إعادة جميع المحذوفين بطريقة عشوائية من بطاقات التموين على أن يتم إعادة كل فرد تم حذفه بطريقة عشوائية من بطاقات التموين خلال شهر يناير القادم 2018 من خلال قواعد البيانات المتكاملة، أما القرار الخامس فهو العمل على تطبيق نظام جديد لاستخراج البطاقات التموينية من خلال الهواتف المحمولة، وإضافة المواليد الجدد بعد أن يتم أخذ الموافقة على هذا القرار من قبل “مجلس الوزراء المصري”.

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