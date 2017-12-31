“مجموعة بن لادن” تصرف مستحقات متأخرة لـ 284 عامل مصري

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تابع موقع مصر 365 إعلان مجموعة شركات بن لادن القائمة في المملكة العربية السعودية اليوم الموافق يوم الأحد الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017، أنه قد تقرر صرف المستحقات المتأخرة لجميع العاملين في شركات بن لادن السعودية، وتضمن صرف المستحقات المتأخرة للعمالة المصرية في مجموعة الشركات السعودية، وذلك بموجب شيكات بنكية يقوم العامل بصرفها.

وأعلن “محمد سعفان” وزير القوى العاملة في السعودية مصرحاً اليوم “أنه تلقى تقريراً هاماً عبر مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة، يؤكد ذلك”، وأشار إلى أن الدكتور “ياسر غازي” الملحق العمالي بجدة قام بإرسال كشوفات إلى وزارة القوى العاملة تتضمن أسماء العاملين الذين سوف يشملهم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة كدفعة أولى، وتضمن الكشف أسماء مائتين وثمانية وأربعين عامل مصري، على أن يتم صرف المستحقات المالية لجميع العاملين ابتداءً من الأحد القادم وحتى يوم الخميس القادم.

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وأعلنت مجموعة شركات بن لادن السعودية عن طلبها من جميع العاملين بها الذين لديهم قضايا في “مكتب العمل السعودي” بسبب المستحقات المتأخرة، أن يقوموا بمراجعة مكتب العمل بالمملكة العربية السعودية، ويقومون بإجراء تنازل عن القضية المقامة ضد مجموعة شركات بن لادن، حتى تقوم الشركة بتسليمهم شيكات بمستحقاتهم لنهاية الخدمة.

وأعلن وزير القوى العاملة بالمملكة العربية السعودية أنه قد قام بإصدار توجيهات لكل من الملحق العمالي وكذلك المستشار التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بمتابعة صرف المستحقات المتأخرة للعمالة المصرية في مجموعة شركات بن لادن السعودية، على أن يتم متابعة تطورات الأحداث أول بأول في إطار سعى المملكة العربية السعودية للحفاظ على حقوق العاملين وحمايتهم.

والجدير بالذكر أن مجموعة شركات بن لادن السعودية قد أعلنت عن استكمال صرف مستحقات العمالة المتأخرة لكل من العمالة المصرية والعمالة الأجنبية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى الماضي، وقد قامت بالفعل مجموعة شركات بن لادن بصرف المستحقات المتأخرة لعدد كبير من العاملين، وأضافت أنها سوف تستأنف صرف المستحقات المتبقية بعد انتهاء موسم الحج، حيث تعاني المجموعة من تأخر مدفوعات لها عند الحكومة السعودية منذ بداية عام 2017.

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