تأخر حركة قطارات الصعيد 40 دقيقة والهيئة تصدر بيان عن الأسباب

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تابع موقع مصر 365 إعلان هيئة سكك حديد مصر عن أسباب تعطل حركة القطارات في محافظات صعيد مصر، وقد أدت تعطل حركة القطارات إلى حالة من الغضب واستياء المواطنين، وقامت هيئة سكك حديد مصر منذ وقت قليل بإصدار بيان لها.

وجاء في بيان هيئة سكك حديد مصر أن السبب الذي أدى إلى تعطل حركة قطارات صعيد مصر هو اقتحام توك توك شريط السكة الحديد في مكان غير مخصص لعبور المواطنين ولا عبور السيارات وخالف قواعد المرور، وكان قائد “التوك توك” يحاول عبور شريط السكة الحديد على خط “القاهرة/ أسوان”.

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وأضاف بيان هيئة سكك حديد مصر في البيان الصادر عنها لتعبر عن أسباب تعطل حركات قطارات صعيد مصر، بعد قيام قائد التوك توك اقتحام شريط السكك الحديدية في مكان غير مخصص للعبور سواء المركبات أو عبور المواطنين تصادف أثناء عبور التوك توك ومخالفة جميع القواعد المرورية مرور قطار السكك الحديد الذي يحمل رقم أربعة وثمانين نوم على خط القاهرة/ أسوان، واصطدم بالتوك توك، مما أدى إلى توقف حركة القطارات لمدة تصل إلى أربعين دقيقة كاملة، ونتج عن هذا الحادث تأخر أربعة قطارات على خط القاهرة/ أسوان.

وأضافت هيئة سكك حديد مصر أن حادث تصادم القطار مع التوك توك نتج عنه كسر في الشبكة الأمامية لجرار القطار رقم أربعة وثمانين نوم، وتم عمل وقاية للقطار ليتم استئناف رحلته، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية.

وأهابت هيئة سكك حديد مصر على جميع مواطني جمهورية مصر العربية بضرورة الالتزام بأماكن مرور المواطنين، أماكن مرور المركبات على خطوط شبكات السكك الحديدية المصرية لتفادي وقوع أي حوادث، وتأتي تحذيرات هيئة سكك حديد مصر على جميع المواطنين في إطار سعيها وحرصها على أرواح المواطنين، والمحافظة على مواعيد قطارات هيئة سكك حديد مصر، والعمل على تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين في الدولة المصرية.

وقد أطلقت هيئة سكك حديد مصر بيان له صدر منذ وقت قليل ليتم الإعلان عن الأسباب التي أدت إلى تأخر حركة قطارات هيئة سكك الحديد على خط القاهرة/ أسوان لمدة أربعين دقيقة، بسبب اصطدام قطار مع توك توك.

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