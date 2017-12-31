انخفاض منسوب مياه نهر النيل يتسبب في توقف حركة السفن في بعض المحافظات

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تعد مشكلة انخفاض منسوب مياه نهر النيل في مصر من أهم المشكلات التي تتصدر الساحة المحلية والدولية بشكل عام والتي قد ظهرت آثارها السلبية في عدد من المناطق المختلفة، ومن ضمنها أنه قد أعلنت بعض المصادر أن انخفاض منسوب مياه نهر النيل قد تسبب في إعاقة حركة السفن

أعلنت بعض المصادر أن انخفاض مستوى مياه نهر النيل قد ترتب عليه اجبار بعض البواخر السياحية داخل محافظة اسوان على التوقف للمرة الثانية، حيث لم تستطع البواخر النيلية عبور مستوى مياه النيل بعد انخفاضها، لتتكرر المشكلة وتعيق عملية السياحة النيلية في مصر من جديد وخاصة بالنسبة إلى البواخر التي تعبر في محافظة الأقصر والعكس.

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جاء في تصريحات احد أصحاب البواخر السياحية بشان المشكلة التي اصبحت عبأ عليهم والخاصة بانخفاض منسوب المياه الموجودة في مدينة كوم امبو والتابعة إلى محافظة أسوان، أن انخفاض مستوى فيها نهر النيل في تلك المناطق قد ترتب عليه عدم استكمال العديد من رحلات السفر والرحلات المقررة إلى اسوان أو إلى محافظة الاقصر.

وهو الأمر الذي ترتب عليه توقف حوالي 20 سفينة نيلية واجبرها علي عدم استكمال الرحلة المقررة لهم ومنع الركاب من النزول من البواخر والسفن النيلية والتمتع بباقي الرحلة طبقا للخطة الموضوعة، كما أوضح صاحب احدى البواخر السياحية في تصريحاته أن عملية انخفاض منسوب مياه نهر النيل تعد كارثة كبرى على كل اصحاب البواخر النيلية والفنادق العائمة، وكافة الأفراد الذين يعملون في هذا المجال، لأن جميعهم متعلقين بمياه نهر النيل.

هذا بالإضافة إلى أنه قد أصبحت العديد من الرحلات أصبحت تعتمد على أنه يستقل الركاب و السياح الاتوبيس لاستكمال رحلتهم سواء إن كانوا متجهين إلى محافظة اسوان أو إلى محافظة الأقصر وهو الأمر الذي سوف يؤثر بشكل كبير على السياحة في المحافظات وعلى مصر في الفترة القادمة.

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