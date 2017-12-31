تعرف على نتائج قرعة “سكن مصر” من موقع التعمير والإسكان بالرقم القومي

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تابع موقع مصر 365 تصريح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” عن نتيجة “قرعة سكن مصر 2017” والتي بدأت من يوم الخميس الماضي الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017، وسوف تستمر إلى يوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر يناير القادم من العام الجديد 2018 في المدن التالية “مدينة بدر، مدينة العبور، مدينة السادس من أكتوبر، مدينة دمياط الجديدة، مدينة القاهرة الجديدة، مدينة المنيا الجديدة”، على أن يتم الاستعلام عن نتائج القرعة عن طريق الاستعلام بالرقم القومي في موقع بنك التعمير والإسكان.

ويتم معرفة نتيجة قرعة الوحدات السكنية في مشروع سكن مصر من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان الموقع الرسمي لبنك مصر، وذلك من خلال الاستعلام عن الرقم القومي لقرعة سكن مصر، على موقع بنك التعمير والإسكان، أما بالنسبة إلى أماكن إجراء “قرعة مشروع سكن مصر” بالنسبة إلى المشروعات السكنية القائمة في المناطق التالية “القاهرة الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة العبور، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة بدر” فتكون في نادي المقاولون العرب.

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أما بالنسبة إلى أماكن إجراء القرعة للمشروعات السكنية القائمة في “مدينة دمياط الجديدة” فتم إقامتها في صالة أكتوبر الرياضية القائمة خلف “النادي المصري البورسعيدي”.

مواعيد قرعة مشروع سكن مصر القائم في مدينة السادس من أكتوبر تكون يوم الثلاثاء القادم الموافق الثاني من شهر يناير القادم لعام 2018، وتكون للدور الأول والثاني والثالث في منطقة مسلسل واحد القائمة جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون أ، ولمسلسل الدور الأول والدور الثالث في منطقة مسلسل اثنين بجنوب طريق الواحات “بجوار الداون تاون ب”، وبمنطقة مسلسل ثلاثة بجوار الداون تاون ج، وفي واحة أكتوبر “أ” بطريق الواحات للدور الأول، والثاني، والثالث مسلسل أربعة، وفي منطقة مسلسل خمسة في شمال مشروع واحة أكتوبر “ب” جنوب طريق الواحات، وفي مسلسل ستة بجوار مشروع دار مصر “أ” ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وفي يوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر يناير 2018، يتم إجراء قرعة مسلسل الدور الثاني بمساحة مائة وخمسة عشر متر متكرر، في منطقة مسلسل اثنين بجوار الداون تاون “ب”، وفي يوم الخميس الرابع من شهر يناير القادم سوف يتم إجراء القرعة لمسلسل الدور الثاني متكرر فقط، بمنطقة مسلسل ستة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي.

أما عن مواعيد إجراء القرعة لمشروع سكن مصر في مدينة العبور يكون يوم الثلاثاء 9 يناير، ويوم الأربعاء 10 يناير القادم، أما موعد قرعة مشروع سكن مصر في مدينة دمياط الجديدة سوف يكون في يوم 17 و18 من شهر يناير القادم في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً لراغبي الحضور و الحاجزين فقط.

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