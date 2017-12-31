تعرف على أهم الخطوات والإجراءات التي يتم اتباعها لاستخراج بطاقة تموين لأول مرة

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تقوم وزارة التموين والتجارة الخارجية بالعمل على تقديم أفضل وأسهل الخطوات الذي يبحث عنها الكثير من المواطنين لاستخراج بطاقة التموين لأول مرة، كما أن الوزارة تعمل حالياً على تطبيق خدمة جديدة وهي استخراج بطاقة التموين عبر الهاتف المحمول، وهذا لتخفيف الضغط على مكاتب التموين الذي تقوم بإصدار البطاقات التموينية الذي تريد استخراجها المواطن المصري لأول مرة.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن وزارة التموين تعمل على تقديم الميزانة الجديدة والتسهيلات العديدة لجميع المواطنين الذين يريدون الحصول على بطاقة التموين، وتعتبر هي من أهم الخدمات الخاصة بالدعم الذي يقدم لجميع المواطنين المصريين في جميع المحافظات المصرية، ويتم العمل على تقديم العديد من الإجراءات الحديثة بدورات محددة لجميع التوقيتات لتقديم الخدمة لجميع المواطنين في بطاقة التموين.

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وأكد أحد المسئولين في وزارة التموين خلال لقاء تليفزيوني له أن استخراج البطاقة التموينية لا يأخذ وقت كثيراً مثل قديماً، ولكنه يستغرق الآن وقت قليل جداً لاستخراج بطاقة التموين لأول مرة، وأضاف أيضاً أنه يتم تحديد دورة محددة 15 يوماً بحد أدني و 3 أسابيع بحد أقصي، وبعد هذه المده يستطيع المواطن المصري الحصول على خدماته.

وبعد الإنتهاء من البطاقة يتم إرسال رسالة قصيرة عبر الهاتف المحمول تأكد على الإنتهاء من البطاقة، وعندما يستلم المواطن المصري البطاقة التموينية يتم إرسال رسالة فارغة للرقم 91237 لتنشيط البطاقة داخل مكتب التموين، وتعتبر بطاقة التموين من أهم الأشياء التي يبحث عنها جميع المواطنين المصريين، وذلك لأنها توفر الدعم لجميع الأسر متوسطة الدخل والذي تحتاج إلى دعم في الخبز والسلع والمنتجات الأساسية.

يذكر أيضاً أنه من أهم الإجراءات والخطوات والأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة التموين لأول مرة، أولاً تقديم بطاقة الرقم القومي وصورة منها للمواطن الذي يريد استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة، ثانياً تقديم بيان بمفردات المرتب أو المعاش إذا كان موظفاً وذلك لمعرفة الكثير من المعلومات الهامة للمواطن الذي يريد الحصول على الدعم الخاص به في التموين.

ثالثاً تقديم صورة قسيمة الجواز وهي من أهم الأوراق الذي تقدم لمكتب التموين التابع له المواطن المصري، رابعاً تقديم صورة شهادات ميلاد الزوجة والأبناء بحد أقصى 4 أفراد للحصول على التموين، خامساً تقديم مفردات مرتب في حالة عدم عمل الزوج.