تعرف على تفاصيل طرح المرحلة الثانية في مشروع المليون ونصف فدان

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تابع موقع مصر 365 تفاصيل الإعلان عن طرح مشروع المليون ونصف فدان خلال المرحلة الثانية، حيث أعلن رئيس مجلس إدارة الريف المصري الدكتور “عاطر حنورة” أنه سوف يتم الإعلان عن طرح ثلاثة وأربعين ألف فدان سوف يتم تقسيمها إلى مائة وثمانين قطعة أرض ضمن طرح المرحلة الثانية من “مشروع المليون ونصف فدان” لصغار المزارعين وكذلك للشباب غداً، على أن يتم الإعلان بجميع الصحف القومية.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الريف المصري أن من شروط الحصول على قطعة أرض في المرحلة الثانية من مشروع المليون ونصف فدان أن يكون مجموعة من الشباب المصري لا يقولون عن عشرة أفراد ولا يزيدون عن ثلاثة وعشرين يكونوا كشركة تتعاقد مع “الريف المصري”، ومن الشروط أيضا أن يكون المتقدم للحصول على قطعة أرض في مشروع المليون ونصف فدان مصري والأبوين يحملون الجنسية المصري، ومن الشروط أيضا أن تكون الحالة الجنائية للمتقدم للحصول على قطعة أرض نظيفة.

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وأضاف رئيس مجلس إدارة الريف المصري أن من شروط الحصول على قطعة أرض في مشروع المليون ونصف فدان والذي سيتولى إدارة المشروع حاصل على مؤهل تعليمي متوسط على الأقل، وأوضح أن كل مجموعة من الشباب سوف يحصلون على مائتين وثلاثة وثلاثين فدان تزيد أو تقل فدانان أو ثلاثة، على أن يتم تحديد سعر قطعة الأرض على حسب المنطقة والتجهيزات.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الريف المصري أن أكثر ما يميز أراضي مشروع المليون ونصف فدان هو وجود آبار للمياه محفورة تضاف على ثمن الأرض، وأوضح أن الزراعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه ليس لها أي مكان في التربة الصحراوية، مثل محاصيل الموز أو زراعة البرسيم، وأشار أنه تم إجراء العديد من الدورات التدريبية للشباب على كيفية زراعة الأراضي قبل أن يتم تسليمهم الأراضي في المرحلة الثانية من مشروع المليون ونصف فدان.

وأكد رئيس مجلس إدارة الريف العربي أن التنمية الزراعية تعد من أهداف الدولة المصرية والعمل على زيادة الاستثمارات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى العمل على زيادة النمو الاقتصادي في الدولة المصرية.

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