“الأرصاد الجوية” تعلن مصر تستقبل العام الجديد بطقس شتوي ممطر

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تابع موقع مصر 365 تأكيد المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية الدكتور “وحيد سعودي” أن جمهورية مصر العربية سوف تشهد طقس ممطر، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، وأضاف أن غداً الموافق الأول من شهر يناير للعام الجديد 2018 سوف تشهد البلاد طقس ممطر مع انخفاض كبير في درجات الحرارة مع تحركات للرياح لتسجل درجة حرارة محافظة القاهرة 17 درجة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد أخر أيام العام الجاري طقس معتدل الحرارة خلال فترة النهار على المناطق الشمالية، يتميز بشدة برودته ليلاً، لتبدأ اعتباراً من الغد أول أيام العام الجديد 2018 انخفاض كبير في درجة حرارة مع توقع بسقوط أمطار.

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وأعلن رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور “أحمد عبدالعال” أنه يتوقع أن يسود اليوم على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية طقس شتوي يميل إلى البرودة في معظم أنحاء الدولة المصرية، مصحوب بنشاط للحركة الرياح مما يزيد الشعور ببرودة الجو.

وأشار الدكتور “أحمد عبدالعال” أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية للدولة المصرية وحتى شمال الصعيد، مروراً بمحافظات الوجه البحري والقاهرة والقناة، وأضاف أن درجات حرارة السواحل الشمالية تتراوح ما بين 15 إلى 16درجة ، أما الوجه البحري ومحافظة القاهرة تتراوح درجات الحرارة ما بين 16 و17 درجة، أما جنوب سيناء، وشرم الشيخ، والغردقة وشمال الصعيد تتراوح ما بين 21 و22 درجة.

وأكد الدكتور أحمد عبدالعال أن هناك فرص كبيرة لسقوط الأمطار تبدأ من اليوم وتستمر حتى الغد، وأشار أن نشاط الرياح اليوم سوف يكون أكبر، لتقل نشاط الرياح في الغد لينحصر في السواحل الشمالية، ويوم الثلاثاء القادم سوف نحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية.

وتوجه الدكتور أحمد عبدالعال بنصيحة إلى جميع المواطنين خصوصاً الراغبين في الخروج خلال الفترة المسائية بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، حيث أن الفترة المسائية يتوقع أن يسود طقس شديد البرودة، وطالب من سائقي الفترة المسائية ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات القيادة الأمنة خصوصاً في فترات انخفاض الرؤية بسبب الأمطار.

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