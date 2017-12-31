أخبار مصر اليوم الاحد 31/12/2017.. أهم ما ورد في الصحف المصرية

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يتابع موقعنا مصر 365 بشكل دائم أخر أخبار مصر اليوم المتعلقة بالشأن الداخلي والخارجي بشكل دائم ومستمر فى كافة النواحي المختلفة سواء الرياضية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والتي تخص جميع المحافظات المصرية على مدار الساعة، ولذا سوف نستعرض معكم أهم ما ورد خلال اليوم وأبرز العناوين المتعلقة بأخبار مصر اليوم فى الصحف المصرية.

أخبار مصر اليوم الاحد 31/12/2017: أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 31/12/2017 في مصر

مازالت أسعار السلع داخل الأسواق المصرية تشهد ارتفاع كبير في مختلف المناطق المصرية، حيث تستمر الحكومة في استكمال خطة الاصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى العديد من العوامل التي تساعد على ارتفاع الأسعار بوجه عام، ولهذا نتابع معكم من خلال موقعنا كافة التغيرات التي تشهدها الساحة في هذا الصدد والتي على رأسها أسعار اللحوم والدواجن، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم الاحد 31/12/2017: مفاجأة من العيار الثقيل من مرتضى منصور لجماهير نادي الزمالك

أعلنت بعض التقارير الصحفية أن السيد رئيس نادي الزمالك حالياً قد كشف عن مفاجأة جديدة من العيار الثقيل موجهة إلي جماهير نادي الزمالك وأعضائه في إطار فاعليات احتفال النادي ببدء العام الجديد ، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الاحد 31/12/2017: “الأرصاد الجوية” تعلن مصر تستقبل العام الجديد بطقس شتوي ممطر

في ظل التقلبات الجوية التي يعيشها المواطنين في مختلف المحافظات المصرية المتعلقة بفصل الشتاء من كل عام والتي تتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية، وخطط الكثيرين للخروج والتمتع بهذا الموسم يتابع الكثيرين حالة الطقس المتوقعة على جميع المحافظات، ولهذا أعلن الأرصاد الجوية عن كافة التفاصيل المتعلقة بحالة الطقس في رأس السنة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الاحد 31/12/2017: تعرف على تفاصيل طرح المرحلة الثانية في مشروع المليون ونصف فدان

ورد في أحدث التصريحات أنه بالنسبة إلى الإعلان المتعلق بشأن طرح مشروع المليون ونصف فدان والخاص بالمرحلة الثانية، قد صدرت بعض التصريحات الهامة من رئيس مجلس إدارة الريف المصري مؤكدة على أنه سوف يتم طرح ثلاثة وأربعين ألف فدان يوم غد، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.