جولة “الحسيني″ في 2017 : نية الترشح ودعم كبير من أهالي الدائرة

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قال الكابتن أحمد الحسيني، المرشح المحتمل لعضوية مجلس النواب القادم،في أحد حواراته مع مصر 365 أنه فوجئ بدعم شباب وكبار دائرتي قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، وأعرب الحسيني عن سعادته الغامرة بحب أهل الدائرة وتشجيعه على الترشح لانتخابات 2020.

تفاصيل جولة الحسيني في 2017

بدأت الخطوات الجادة بعد استجابة الحسيني لطلبات أهالي بلدة “شبرا بخوم” بترشحة لانتخابات مجلس النواب المقبلة بعد رغبتهم بوجود عضو يمثلهم بالبرلمان من بدلتهم.

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وما لبثت أن ظهرت سلسلة طويلة وكم كبير من الترحاب والتأييد للمرشح المحتمل من أهالي قريته وأهالي القرى الأخري ونستعرض بعضها فيما يلي.

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ودعم الحسيني نيته للترشح باستجابته لعدة دعوات من كبار البلاد المحيطة ببلدة شبرابخوم والتابعة لدائرتي قويسنا وبركة السبع، ولاقى الحسيني ترحاب كبير من أهالي دائرته كما هو واضح في التدوينات المرفقة.





وفي النهاية بمزيد من الحزن والاسى يتقدم محررى ومسؤلى موقع مصر 365 بخالص العزاء والموساة الى الكابتن أحمد الحسيني فى وفاة المغفور لها إبنة أخيه.