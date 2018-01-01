أخبار الطقس اليوم الاثنين 1/1/2018.. درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

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جاء في البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية في ما يخص أخبار الطقس اليوم الإثنين، أنه يتوقع أن يسود خلال ساعات النهار بالنسبة إلى حالة الطقس أن يكون مائل للبرودة ثم تغير درجات الحرارة وتبدأ في الانخفاض تدريجيا مع دخول ساعات الليل، كما أعلن خبراء الأرصاد الجوية في البيان الرسمي بالنسبة إلى حالة السحب أنها سوف تظهر في المناطق الشمالية حتى تصل إلى السواحل الشمالية والوجه البحري بالاضافة إلى محافظة القاهرة.

جاء في تصريحات الأرصاد الجوية عن حركة الرياح المتوقعة خلال اليوم الإثنين أنها سوف تكون جنوبية غربية خلال ساعات النهار وذلك على معظم الأنحاء، مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية خلال ساعات اليوم و يؤدي إلى اضطرابها على كلا البحرين المتوسط والأحمر طبقا للبيان الرسمي الصادر من هيئة الأرصاد الجوية.

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جدير بالذكر أنه قد أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية على أنه سوف تشهد عدد من المحافظات انخفاض جديد فى درجات الحرارة بالإضافة إلى سقوط الأمطار الجوية خلال اليوم وذلك في ظل احتفالات رأس السنة الميلادية، كما أكدوا على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة في الصباح الباكر أثناء القيادة بالإضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة والتي تناسب هذا الطقس من العام.

أعلن الخبراء أنه بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر والبحر المتوسط سوف تشهد اضطراب كبير في حركتهما المتوقعة خلال اليوم، وأنها سوف ترتفع في كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خلال ساعات اليوم ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، وانت بالنسبة إلى حركة الرياح المتوقعة سوف تكون سطحية على سواحل البحرين المتوسط والاحمر، بحيث تكون شمالية غربية، أما عن درجات الحراره المتوقعه خلال يوم الاثنين على محافظات مصر فهي كالتالي:

الإسكندرية 10 18

بلطيم 11 17

القاهرة 11 18

وسط الدلتا 12 18

سيوة 06 17

بورسعيد 12 19

مطروح 10 17

السلوم 07 17

رفح 07 17

الإسماعيلية 09 19

السويس 10 19

دمياط 13 18

العريش 06 18

نويبع 13 18

طابا 11 17

رأس سدر 08 21

نخل 02 16

شرم الشيخ 14 20

الغردقة 13 20

كاترين 03 14

الطور 09 18

بنى سويف 09 18

المنيا 06 19

مرسى علم 11 20

الفيوم 09 18

قنا 08 19

أسيوط 06 17

سوهاج 07 18

أبو سمبل 09 19

الوادي الجديد 06 18

الأقصر 08 19

أسوان 08 19

راس حدربة 15 21

شلاتين 15 22

ابو رماد 15 22

حلايب 16 20.