وزارة التموين:بدء تطبيق قرار كتابة الأسعار علي السلع اليوم

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قامت وزارة التموين بتطبيق قرار وزير التموين الدكتور”علي المصيلحي” كتابة أسعار المنتجات قبل البيع للمستهلك، علي أن تكون كتابة الأسعار واضحة ومكتوبة بمواد لا تقبل المسح، أو كتابة سعر المنتج علي الأرفف بالأسواق والمحلات التجارية الكبيرة، لافتاً أن لا يزيد سعر البيع للمستهلكين علي السعر الذى تم تحديده من قبل الموردين، ويكون السعر مدون بفاتورة شراء أصلية.

كما قام وزير التموين بتكليف القطاعات المعنية بالوزارة وأيضا مديريات التموين بالمحافظة وشدد على الضبطية القضائية، وذلك في إجتماع مغلق بالأمس بتطبيق كتابة الأسعار خلال شهر يناير الحالى، وأمر أيضا بتكثيف حملات تموينية علي المحلات والسوبر ماركت وأيضا توعية التجار وكشف وتسجيل جميع المخالفات التي يتم ضبطها، مؤكدا علي التنويه علي من يبيع أي سلعة مجهولة المصدر أو ليس لها مستندات تثبت مصدر هذه السلعة،كما أكد في التموين أن خطوة كتابة الأسعار علي السلع خطوة مهمة جدا، وهي من أهم آليات التحول إلى الاقتصاد المنظم في التجارة الداخلية، وهذا النظام قد يمثل أكثر من 17% من الناتج القومي، بينما لا يزيد حجم الانتظام فيه نسبة 20%.

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ومن جهة أخرى قامت مديريات التموين في محافظة البحر الأحمر بتنظيم حملات تفتيش على السوبر ماركت والمحلات الكبيرة وأيضا علي محلات بقالين التموين، لمتابعة تنفيذ قرار كتابة الأسعار على السلع وكشف أية مخالفات، وقامت بعمل جلسات توعية ل مديري المحلات وأصحاب محلات البقالة كي لا يقعوا في أي مخالفات يحاسب عليها القانون.

أما في مدينة القليوبية فقد طالب الأهالي مدير التموين وبعض المسؤولين، بتكثيف الرقابة على أصحاب المحلات والأسواق وأيضا متابعة قرار كتابة الأسعار علي السلع، والتأكد من أنها لا تمحي ويكتب عليها أسعار أخري، كما أكد الأهالي أن عدم متابعة هذا القرار من جهة المسؤولين في وزارة التموين بمثابة “حبر علي ورق”، كما أكد مفتش تموين في مدينة طوخ أن الإدارة التابع لها ليس بها عدد كاف من المفتشين لمراقبة الأسواق والأسعار، ولكن يقتصر دورهم على مراقبة المخابز فقط.

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