ملفات مهمة امام الرئيس السيسي في 2018.. تعرف عليها

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يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي جهوده في مواصلة العمل لمواجهة التحديات والمشاكل الإقتصادية والسياسية وأيضا نشر العدل من بعد حالة الظلم الاجتماعي الذي شهدته الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وأهم ما يشغل بال الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت الحالي هو مكافحة الإرهاب ، وأيضا تنفيذ الدولة للمشاريع القومية التي تحسن البنية التحتية، وأيضا توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمار في المنطقة، وإزالة أي عقبات تقابل هؤلاء المستثمرين.

ويتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازاته في تقديم كل ما يساعد المجتمع المدنى والقطاع الخاص في النهوض، وأيضا يحاول بأقصى ما لديه أن يخفف العبء عن المواطن المصري وبالأخص محدود الدخل، وأيضا توجيهاته المستمرة لضبط الأسعار وأيضا انتظام الخدمات كالكهرباء، وأيضا توجيهاته الكثيرة بالإرشاد في كل شئ للنهوض باقتصاد مصر.

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كما يسعي الرئيس إلي توفير احتياجات المواطن الأساسية وإجراء الحفاظ علي منظومة الصحة وأيضا تحسين الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطن المصرى، وأيضا جهود الدولة التي قامت في إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة في جميع محافظات مصر.

ومن أهم ما يحرص عليه الرئيس مع بداية عام 2018، هو مواصلة تحقيق الإنجازات الغير مسبوقة، وأيضا بناء مشروعات ضخمة والحفاظ علي حق الفقراء ومحدودي الدخل، ورعاية وتنمية المناطق المهمشة، والعمل علي تلبية احتياجاتهم الأساسية، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومواجهة المحاولات لهدمها.

ويهتم الرئيس أيضا بمشروع تنمية محور قناة السويس ، إلي جانب إنشاء مناطق صناعية لخلق فرص عمل كثيرة يستفيد منها الشباب، وأيضا الاستفادة من زيادة حجم التجارة العالمية وذلك بالتعاون مع هيئات اقتصادية كبيرة مثل دول جنوب شرق آسيا والصين والتي من المتوقع أن تقوم بغزو الأسواق الأوروبية وأيضاً الولايات المتحدة في الفترة القادمة وكل هذه المشاريع والصفقات سوف تستفيد منها قناة السويس.

ويؤكد الرئيس علي اهتمامه الشديد على دعم التعليم وأيضا البحث العلمي والعمل علي الملفات الحيوية التي تحقق النمو الاقتصادي لمصر، ومن المفترض أن يقوم الرئيس في الفترة القادمة بعمل كشف حساب عن الفترة الذي حكم فيها مصر وذلك مع اقتراب الانتخابات الرئاسية القادمة في شهر مايو.

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