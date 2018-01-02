وزارة القوى العاملة تعلن أن يوم 7 يناير إجازة رسمية بأجر كامل للقطاع العام والخاص

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انتشرت حالة من الجدل الواسع والكبير بين العديد من القطاعات العامة والخاصة، وذلك حول معرفة إذا كان يوم 7 يناير وهو عيد الاقباط إجازة رسمية بأجر أم لا، وهو الشئ الذي يبحث عنه جميع الأشخاص الذين يعملون في العديد من الشركات والأماكن الخاصة، وهو تعتبر من الإجازات الهامة التي يفضلها الكثير من الأشخاص لأنها من أهم فترات الأعياد لدى الأقباط.

لذلك فقام وزير القوى العاملة محمد سعفان بالاعلام اليوم الاثنين الموافق الأول من يناير 2018، أن يوم الأحد القادم الموافق يوم 7 يناير هو إجازة رسمية في القطاع العام والخاص وجميع المصالح الحكومية، وهي بمناسبة عيد الميلاد المجيد وبعث لجميع المواطنين الأقباط برقية تهنئة خاصة بهذه المناسبة، لأن عيد الميلاد المجيد من أهم المناسبات لدى الإخوة الأقباط.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أن سعفان أشار خلال بيان خاص للوزارة اليوم الاثنين أن هذا اليوم سيكون إجازة بأجر كامل لجميع العاملين في القطاع الخاص وهذا وفقاً للقانون رقم 12 لسنة 2003، وهو الذي ينص على إعطاء العامل في القطاع الخاص إجازة بأجر كامل في العديد من المناسبات والأعياد الدينية وإعطاء العاملين أحر مضاعف عن هذا اليوم، وهذا حتى يحصل العامل على قدر كافي من الراحة في العيد الخاص به.

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كما أن هذا القانون نص على أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا حكمت ظروف الشغل بهذا، وذلك بأن العامل يستحق أجر مضاعف في هذه الحالة لأنه يعمل في يوم الإجازة، وهذا يكون بالاضافة إلى الاجر الخاص به عن هذا اليوم وهذا لأنه يعمل في يوم من المفترض أن يعطي فيه العامل إجازة، وهي تعتبر من المناسبات الهامة لدي جميع الأقباط.

يذكر أيضاً أن الوزارة قامت بإصدار منشوراً لجميع مديريات القوى العاملة داخل جميع المحافظات المصرية، وهذا يكون لمتابعة تنفيذ وتحقيق هذه الإجازة ويكون هذا من خلال جميع مكاتب العمل وهي التابعة لها جميع الشركات والمنشآت الخاصة، وذلك لحماية حقوق جميع العاملين في القطاع الخاص وإعطائهم إجازة رسمية في هذا اليوم بأجر كامل عن هذا اليوم.