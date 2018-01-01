فتح باب الحجز للهاتف المصري الصنع سيكو والتسليم في منتصف يناير الجاري

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تابع موقع مصر 365 فتح باب الحجز للهاتف المصري الصنع سيكو، حيث أعلنت “الشركة المصرية لصناعة السيليكون سيكو مصر” وهي المصنعة لأول هاتف محمول مصر الصنع، عن فتح باب الحجز المسبق للهاتف المصري الصنع الجديد والذي يسمى “Nile X”، وأضافت شركة “سيكو مصر” أن الهاتف المحمول نايل إكس من المقرر أن يتم طرحه رسمياً في الأسواق المصرية التجارية خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري لعام 2018.

وأعلنت “الشركة المصرية لصناعة السيليكون سيكو مصر” في بيان تم إصداره اليوم الموافق يوم الأثنين الأول من شهر يناير للعام الجديد 2018، أنه يمكن لعملاء شركة سيكو مصر داخل جمهوري مصر العربية وخارجها أن يقوموا على الاتصال على الكول سنتر التابع للشركة المصرية لصناعة السليكون سيكو مصر” على الرقم المختصر “19242” للقيام بتسجيل طلبات الحجز لهاتف نايل إكس.

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وأعلنت “الشركة المصرية لصناعة السيليكون سيكو مصر” إن سعر الهاتف المصري نايل إكس سيكون بسعر أربعة آلاف ومائتين جنيه مصري، على أن تكون الأولوية في الحصول على الهاتف المصري الصنع في أول طرح له للذين قاموا بالحجز المسبق من شركة سيكو مصر>

وأعلن رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون سيكو مصر المهندس “محمد سالم” قائلاً “إن الكول سنتر التابع للشركة المصرية لصناعات السيليكون قد تلقت ما يقارب من عشرة الألاف من المكالمات لطالبات حجز الهاتف المصري الصنع الجديد نايل إكس، بالإضافة إلى الاستفسار عن أسعاره وإمكانيات الهاتف المصري الجديد إلى جانب معرفة أماكن طرح الهاتف المصري الجديد”.

والجدير بالذكر أن الشركة المصرية للصناعات السيليكون سيكو مصر أنها قد أعلنت أن طرح الهاتف المصري من المفروض أن يتم خلال شهر أواخر شهر ديسمبر السابق من العام الماضي 2017، إلا أن شحنة بطاريات الهاتف المصري الجديد قد تعرضت لحادث سطو وسرقة أثناء نقلها من الميناء البحري إلى مقر مصنع شركة سيكو مصر بأسيوط ، إلا ان القوات المصرية الأمنية قد استطاعت ضبط المتهمين في جريمة سرقة بطاريات الهاتف المصري الصنع الأول، ليتم الإعلان من جديد من قبل شركة سيكو مصر أن مواعيد طرح الهاتف المصري نايل إكس ستكون في النصف الثاني من يناير الجاري 2018.

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