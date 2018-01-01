“التموين” تعلن بدء استخراج بطاقات الدعم عن طريق الهاتف المحمول

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد استخراج البطاقات التموينية الذكية من خلال الرسائل عن طريق الهاتف المحمول، حيث تضمن خدمة استخراج البطاقات التموينية الذكية المفقودة أو التالفة أو بطاقات الفصل الاجتماعي، وتأتي هذه الخطوات في إطار سعى “وزارة التموين والتجارة الداخلية” من أجل التيسير على جميع مواطني الدولة المصرية وتقديم خدمات الدعم لمستحقيه.

وقد أعلن الدكتور “عمرو مدكور” مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات عن بدء العمل على تفعيل خدمات استخراج بطاقات التموين الذكية التالفة والمفقودة وكذلك البطاقات الجديدة عن طريق خدمات “التليفون المحمول” في بداية شهر يناير الجاري من العام الجديد 2018، على أن يتم استخراج البطاقات الجديدة الموقوفة و التالفة والمفقودة في مدة زمنية لن تتجاوز الخمسة عشر يوم بعد استيفاء جميع الشروط والبيانات الخاصة باستخراج بطاقات الدعم السلعي.

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وأكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات عن الانتهاء من جميع أعمال اعدادات قواعد البيانات المخصصة لمستحقي الدعم السلعي ودعم الخبز وجميع المستفيدين من خدمات الدعم السلعي مع بداية العام الجديد 2018، وذلك من أجل ضمان وصول الدعم السلعي إلى مستحقيه في الدولة المصرية ومنع أي تلاعب في بطاقات التموين الذكية.

ويجدر هنا الإشارة أن الدكتور “علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن في وقت سابق عن بدء إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات الدعم السلعي خلال الشهر الجاري يناير من العام الجديد 2018، ولكن لفئات معينة ومن الفئات الأكثر احيتاجاً للدعم السلعي وهم أصحاب المعاشات الأقل من ألف وربعمائة جنيه شهرياً، وكذلك أصحاب الدخول الأقل من ألف وخمسمائة جنيه شهرياً.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية على إضافة باقي المواليد إلى المستفيدين من خدمات الدعم السلعي إلى حين دراسة القرار الصادر من قبل “مجلس الوزراء” من أجل الخروج بالعديد من الضوابط لتعمل على تحديد آليات إضافة المواليد الجديد إلى بطاقات الدعم السلعي ودعم الخبز، وأكد على أن من أولويات الحكومة المصرية هو العمل على تكوين “مظلة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احيتاجاً والفئات محدودة الدخل”.

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