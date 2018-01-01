“والي” تعلن صرف المعاشات اليوم بدلاً من 10 يناير للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي “غادة والي” طعن متابعتها لعملية صرف المعاشات خلال أول أيام من العام الجديد 2018، وذلك بدلاً من صرفها في يوم عشرة من شهر يناير الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أكدت وزير التضامن الاجتماعي على استمرار عمليات صرف المعاشات منذ فترة الصباح الباكر لليوم الموافق يوم الاثنين الأول من شهر يناير الجاري لعام 2018.

وأضافت “غادة والي” أن عمليات صرف المعاشات خلال اليوم سارت بكل هدوء ويسر على مدار ساعات العمل اليومية، وأضافت أنه تم متابعة عمليات صرف المعاش للتأكد من عدم تعرض أي من أصحاب المعاشات إلى مشاكل خلال عملية سحب المعاش من خلال قيادات عاملين في الصندوق الحكومي، وصندوق العام والخاص.

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وأعلن رئيس الصندوق العام والخاص “سامي عبدالهادي” إن إجمالي عدد حركات صرف المعاش خلال اليوم بلغت حوالي 1501099 حالة حتى تمام الساعة الثانية مساء اليوم الاثنين الأول من شهر يناير الجاري 2018، بقيمة إجمالية للنفقات المالية 2008921046 جنيه.

وأكد رئيس الصندوق العام والخاص أن مكاتب البريد المصري بلغت حالات سحب المعاشات التي تم اليوم الأول من الشهر حوالي 1010763 بقيمة إجمالية بلغت 1365215654 جنيه مصري، أما منافذ صندوق الهيئة فقد شهدت صرف معاشات لعدد حالات بلغ حوالي 204344 حالة من أصحاب المعاشات بقيمة مالية بلغت 298388516 جنيه مصري، أما بالنسبة لعدد أصحاب المعاشات الذين قاموا على مدار اليوم لسحب معاشات عن طريق ماكينات الصراف الآلي فقد بلغ عددهم حوالي 285992 أصحاب معاش لتبلغ القيمة الإجمالية المالية لهذه المعاشات المستحقة حوالي 346316876 جنيه مصري.

وقد قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بالعمل على تشكيل غرفة عمليات مركزي تحت رئاستها ليتم من خلال هذه الغرفة متابعة سير عمليات صرف المعاش اليوم والعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه أصحاب المعاشات، وأشارت أنه تم العمل على تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة على مكاتب البريد والبنوك بالمزيد من النقود الكافية لصرف مستحقات المعاش، مع التأكد من استمرار العاملين في التواجد لمساعدة أصحاب المعاشات في الحصول على مستحقاتهم المالية.

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