وزارة الصحة تعلن عن تجهيز 68 مستشفى إحالة لاستقبال حالات الطوارئ خلال أيام الأعياد

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توجد حالياً في مصر حالة من التأهب والاستعداد التام لأستقبال أعياد الأقباط داخل جميع المحافظات المصرية، كما أن وزارة الصحة تقوم حالياً بإعلان حالة من التأهب وتجهيز العديد من المستشفيات أستعداداً لأي حالات طارئة تأتي إلى المستشفى، وأيضاً يتم تأمين جميع الكنائس في كافه المحافظات المصرية من قبل القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية أستعداداً لوجود أي هجمات إرهابية عليهم.

كما أنه يتم نشر العديد من سيارات الإسعاف بجانب جميع الكنائس الذي يذهب إليها جميع الأقباط الذين يحتفلون بأعياد القيامة المجيدة، وتم وضع العديد الكثير من الخطط المختلفة التأمينية والخاصة بوزارة الداخلية، وأيضاً وضع الخطط الصحية من قبل وزارة الصحة وهذا تحسباً لوجود أي شئ طارئ يحدث لأي شخص داخل أو خارج الكنيسة من الأخوة الأقباط.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد أكد على تجهيز 68 مستشفى إحالة منتشررة في جميع محافظات الجمهورية، وهذا لتلقي أي حالة تتعرض لإصابات خلال الاحتفالات الخاصة بعيد الميلاد المجيد، وهي من الأشياء الهامة التي يبحث عنها جميع الأقباط في المحافظات المصرية للحفاظ على أرواحهم من أي شئ اثناء الاحتفالات.

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كما ورد أن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد خلال التصريحات الخاصة أنه سوف يتم تطوير العديد من القطاعات الخاصة بالطوارئ، وأيضاً رفع درجة الاستعدادات به وتوفير الرعاية الطبية الكبيرة والشاملة، وهذا يكون حتى انتهاء الاحتفالات الخاصة بعيد الميلاد المجيد لدى جميع الاقباط وهي من المناسبات الهامة الذي يحتفل بها جميع الأقباط في مصر والعالم بأكمله.

وهي تعتبر من المناسبات الدينية الهامة لدي جميع الأقباط والذي تستعد إليها الدولة بأكملها، وهذا في ظل وجود العديد من الهجمات الإرهابية المنتشرة على الكنائس في جميع المحافظات المصرية، وأيضاً وجود الهجمة الإرهابية الأخيرة التي حدثت في كنيسة مارمينا الواقعة بحلوان، لذلك يتم العمل دائماً على تأمين الكنائس بشكل جيد.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تستعد بخطة كبيرة لتأمين جميع المحتفلين، وتقديم إليهم أفضل الخدمات الصحيو وسيارات الإسعاف المتنقلة والمجهزة على أكمل وجهة، وهذا ما يبحث عنه جميع الأقباط في كافه المحافظات المصرية خاصة في الأعياد.