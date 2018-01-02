أخبار الطقس اليوم الثلاثاء 2/1/2018.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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جاء في البيان الصادر بشأن أخبار الطقس اليوم الثلاثاء أنه يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد معظم الأنحاء خلال اليوم طقس معتدل وذلك على أغلب ساعات النهار وأنه سوف تنخفض درجات الحرارة تدريجيا ويصبح الطقس شديد البرودة ليلاً.

كما ورد في تصريحات الخبراء أنه سوف يشهد اليوم صقيع على المزروعات التابعة إلى وسط سيناء وأنه سوف تقل في الساعات الأولي من اليوم الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية على شمال البلاد وسوف يمتد حتى يصل إلي شمال الصعيد.

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وأنه سوف تظهر خلال اليوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء في البلاد كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة وخاصة في شمال البلاد، وبالنسبة إلى حركة الرياح قد أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن أغلبها سوف يكون جنوبية غربية خفيفة ثم تتغير وتصبح معتدلة.

أما فيما يخص حالة البحر المتوسط فقد أعلن الخبراء أنه سوف تشهد البلاد خلال ساعات اليوم اعتدال في حركة الموج حيث تكون من متر ونصف المتر إلى مترين وبالنسبة إلى حركة الرياح فمن المتوقع أن تكون جنوبية غربية، أما فيما يخص حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة ثم ترتفع حركتها خلال اليوم من متر ونصف المتر إلى مترين وبالنسبة إلى حركة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الثلاثاء على محافظات جمهورية مصر العربية فقد جاء أنها سوف تكون كالتالي:

الإسكندرية 12 19

القاهرة 11 19

وسط الدلتا 10 19

السلوم 07 18

بلطيم 12 20

مطروح 11 19

دمياط 12 20

سيوة 06 18

بورسعيد 11 20

الإسماعيلية 09 19

العريش 06 20

رفح 07 19

نخل 04 17

نويبع 12 18

السويس 09 20

رأس سدر 10 19

الطور 12 20

شرم الشيخ 14 21

طابا 11 17

كاترين 04 15

الفيوم 09 19

بنى سويف 09 19

الغردقة 12 21

مرسى علم 11 21

سوهاج 07 20

قنا 08 20

المنيا 06 19

أسيوط 06 19

أبوسمبل 08 20

الوادى الجديد 06 19

الأقصر 08 20

أسوان 08 21

راس حدربة 15 22

شلاتين 15 24

أبو رماد 15 23

حلايب 16 21.