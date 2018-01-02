وصول جثمان “إبراهيم نافع” لمطار القاهرة تمهيداً لإقامة شعائر الجنازة غداً الأربعاء

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تابع موقع مصر 365 إعلان نائب مدير مكتب الأهرام “هشام عبدالعزيز” أن جثمان “إبراهيم نافع” الكاتب الصحفي قد تتوجه في الوقت الحالي إلى ثلاجة “المستشفى السعودي الألماني” المجاورة لمطار القاهرة الدولية للمبيت في المستشفى حتى صباح الغد الموافق يوم الأربعاء الموعد المخصص لإقامة شعائر جنازة الكاتب الصحفي.

وأعلن “هشام عبدالعزيز” أنه سوف يتم خروج جثمان “إبراهيم نافع” من مبنى مؤسسة الأهرام القائمة في شارع الجلاء قبل ظهر يوم الأربعاء ليتم التوجه إلى مسجد عمر مكرم لتأدية شعائر صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر مباشرة، على أن يتم نقل جثمان إبراهيم نافع على مقابل أسرته في مدينة السادس من أكتوبر.

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وأكد هشام عبدالعزيز على حرص العديد من القيادات الإعلامية والصحفية على التواجد أمام قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي لتكون في استقبال جثمان “إبراهيم نافع” فور خروجه من قرية البضائع، وقدح قامت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي جميع التيسيرات من أجل سرعة خروج جثمان إبراهيم نافع والعمل على انهاء الإجراءات.

وقد أعلن “مكتب الأهرام بمطار القاهرة” أنه قد تم العمل على تشكيل فريق عمل يكون تحت إشراف مدير المكتب “أشرف الحديدي” ونوابه “هشام عبدالعزيز، وتهاني عبدالرحيم” ليتم الإشراف على جميع إجراءات وصول جثمان إبراهيم نافع، وأن يكونوا من أول المستقبلين له في مطار القاهرة، وقد قامت باستقبال جثمان الكاتب الصحفي عدد كبير من القيادات الإعلامية والصحفية.

قامت “شركة الميناء” بتخصيص الصالة المميزة ليتم فيها استقبال وصول جثمان “إبراهيم نافع” وكان من بين الحرصين على استقبال جثمان رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، ونقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام “علاء ثابت”، ورئيس تحرير الأهرام “ماجد منير”، ورئيس تحرير الإهرام المسائي ” محمد إبراهيم الدسوقي”، وأمين اتحاد الصحفيين العرب “حاتم زكريا” والإعلامي “أحمد موسى”.

والجدير بالذكر أن “إبراهيم نافع” قد توفي يوم الاثنين الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر أربعة وثمانين عام، ولد الكاتب الصحفي إبراهيم نافع في عام 1934 بمحافظة السويس، وقد حصل على شهادة ليسانس الحقوق خلال عام 1956، ليبدأ بعدها حياته في مجال الصحافة، وشغل إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام، للعديد من السنوات، كما شغل منصب نقيب الصحفيين.

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