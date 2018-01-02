اجتماع بين الحكومة ومجلس النواب من اجل مناقشة رفع سعر توريد القصب والبنجر

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قام النائب هشام الشعيني، والذي يعد عضوا في مجلس النواب المصري حيث انه العضو الممثل عن حزب المصريين الأحرار، وايضا يعمل رئيسا في لجنة الزراعة والري الخاصة بالبرلمان، فقد قام بالحضور في اجتماع السيد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، وايضا كان في هذا الاجتماع كلا من السيد المهندس مصطفى مدبولي، والذي يعد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المصري، وايضا قد قام بحضور هذا الاجتماع النائب محمد السويدي، والذي يعمل رئيس في ائتلاف دعم مصر.

والجدير بالذكر أنه قد حضر معهم ايضا السيد الوزير المصري علي المصيلحي، وزير التموين في جمهورية مصر العربية، وايضا قام بحضور هذا الاجتماع السيد عبد المنعم البنا، وزير الزراعة في جمهورية مصر العربية، ومعهم السيد الوزير عمرو الجارحي، وزير المالية في جمهورية مصر العربية، وقد كان هذا الاجتماع من اجل ان يقوموا ببحث الزيادة في أسعار توريد كلا من قصب السكر محصول البنجر في جمهورية مصر العربية.

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والجدير بالذكر ان هشام الشعيني قد قال مصرحا في تصريحات رسمية له، إن هذا الاجتماع كان بمثابة استكمال من اجل المفاوضات السابقة التي تمت مناقشتها من اجل ان يتم رفع سعر التوريد لكل من محصول قصب السكر محصول البنجر، وكان ايضا هذا الاجتماع بمثابة جلسة تفاوضية وانه سوف يتم عرض النتائج الخاصة بهذه المفاوضات على المجموعة الاقتصادية، وقد قال مؤكدا على ان وجود القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وايضا وجود عدد مختلف من الوزراء يعنى أن الحكومة المصرية تأخذ اجراءات جادة وذلك بخصوص ما يمكن ان يتم في رفع سعر التوريد وذلك الاجراءات من اجل ان يتم الوقوف بجانب الفلاح المصري.

ويذكر ان الحكومة المصرية قد قامت بعدد من الخطوات على مدار الفترات السابقة من اجل الوقوف بجانب الفلاح المصري وذلك من اجل ان يتم النهوض بالرقعة الزراعية وتطوير حالة الفلاح في جمهورية مصر العربية، وذلك لان الثروة الزراعية تعد واحدة من أهم الثروات التي تعتمد عليها جمهورية مصر العربية في الاقتصاد القومي المصري، وايضا من اجل توفير الأمن الغذائي للسكان.

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