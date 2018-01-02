أخبار مصر اليوم الثلاثاء 2/1/2018.. أهم ما ورد فى الصحف المصرية

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تستمر الأحداث في مصر على مدار الساعة ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها من شتى الأمور التي تظهر على صفحات الصحف المصرية والتي تهتم بما يتعلق بأخبار مصر اليوم سواء الداخلية منها أو الخارجية بشكل دائم ومستمر، ولهذا نستعرض لكم من خلال موقعنا مصر 365 أخر أخبار مصر اليوم.

أخبار مصر اليوم الثلاثاء 2/1/2018: “التموين” تبدأ تفعيل خدمات الهاتف المحمول لإصدار بطاقة الدعم السلعي بـ2 جنيه

ورد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن أخر قراراتها الهامة والصادرة بشأن إجراءات تفعيل استخراج بطاقات الدعم السلعي التمويني حيث أكدت على أنه سوف يسمح بأن يكون التعامل بها من خلال “الهاتف المحمول”، وسوف يتم العمل بها بداية من اليوم، ولمعرفة كافة التفاصيل في هذا الصدد يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم الثلاثاء 2/1/2018: دار الإفتاء تحرم عملة البيتكوين ل 10 أسباب تعرف عليها

قامت دار الإفتاء المصرية بالكشف عن حكم التعامل بالعملة الرقمية والتي اشتهرت في الآونة الأخيرة باسم عملة البيتكوين، والسبب وراء هذا الحكم الهام الذي ربما سوف يغير الكثير من المعاملات الخاصة بها في الفترة القادمة، ولمعرفة كافة التفاصيل في هذا الصدد يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الثلاثاء 2/1/2018: “المصرية للاتصالات” تعلن عن وجود عطل فني بالإنترنت سيتم إصلاحه في 9 يناير

خلال الفترة السابقة تصدرت الصحف المصرية خبر الأعطال التي شهدتها العديد من المحافظات في شبكة الإنترنت، والتي قد اثارت جدل واسع من قبل المواطنين مستخدمي خدمات الإنترنت، ومع تزايد شكاوى المستخدمين قامت الشركة بالكشف عن موعد إصلاح هذا العطل، ولمعرفة كافة التفاصيل في هذا الصدد يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الثلاثاء 2/1/2018: “التعليم” تحذر المدارس الخاصة والدولية بربط دفع المصروفات بالامتحانات

أرسلت وزارة التربية والتعليم إلى جميع مديرياتها تحذير شديد اللهجة من أن يتم ربط أداء امتحانات نصف العام الدراسي واخر العام من قبل المدارس الدولية والمدارس الخاصة، وحرمان الطلاب من دخول الامتحانات وذلك عند تخلفهم عن سداد مستحقات المصروفات الدراسية، ولمعرفة كافة التفاصيل في هذا الصدد يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.