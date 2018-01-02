“البحوث الفلكية” تعلن 17 مايو هو غرة رمضان ويوم 20 أغسطس هو وقفة عرفات

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تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور “حاتم عودة” حيث صرح أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه قد تم إقامته في عام 1903، ليقوم المعهد على تقديم الخدمات المختلفة إلى المجتمع المصري من خلال التطبيقات العملية والعمل على إجراء جميع الحسابات الفلكية والتي منها تحديد أوقات الصلاة، مع تحديد بداية الشهور العربية، ومواعيد الصوم وكذلك مواعيد المواسم الدينية وكذلك موعد الحج.

وقد أعلن الدكتور “حاتم عودة” إن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حريص كل الحرص من أجل العمل إدراج أي تطوير أو تحديث لأجهزة الفلكية أو العلمية من أجل أن يحصل على أخر التطورات الفلكية والعلوم الجيوفيزيقية لضمان دقة الحسابات الفلكية.

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وأعلن الدكتور “حاتم عودة” أن تبعاً للحسابات الفلكية التي أعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن غرة رمضان خلال العام الهجري الجاري 1439 سوف تكون في يوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر مايو، أما بالنسبة لأول أيام عيد الفطر المبارك سوف تكون خلال يوم جمعة الموافق الخامس عشر من شهر يونيو القادم لعام 2018.

وأشار الدكتور “حاتم عودة” أن موعد وقفة عرفات سوف تكون يوم الاثنين الموافق العشرين من شهر أغسطس القادم لعام 2018، أضاف أن أول أيام عيد الأضحي المبارك سوف تكون في يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر أغسطس القادم لعام 2017، وسوف أما بالنسبة إلى رأس السنة الهجرية 1440 سوف تكون في الحادي عشر من شهر سبتمبر القادم لعام 2018، أما المولد النبوي فسوف يكون في التاسع عشر من شهر نوفمبر القادم لعام 2018.

وأضاف الدكتور “حاتم عودة” أن بداية فصول العام الأربعة تبعاً للحسابات الفلكية فإن يوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر مارس القادم 2018 سوف تكون بداية فصل الربيع، والخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر يونيو سوف تكون بداية فصل الصيف، ويوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر سوف تكون بداية فصل الخريف، أما يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر ديسمبر القادم لعام 2018 سوف تكون بداية فصل الشتاء.

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