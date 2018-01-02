الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسة

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صرح اليوم الثلاثاء المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن الهيئة سوف يتم الكشف يوم الأثنين القادم عن الجدول الزمني الخاص بانتخابات الرئاسة وكافة القرارات المنظمة للانتخابات كدعوة الناخبين للاقتراع ومواعيد بدء الجولة الأولي والثانية للانتخاب والشروط الواجب توافرها في المرشحين والمستندات المطلوبة منهم.

وأوضح الشريف أنه الهيئة شكلت لجنة لتحدد الضوابط المنظمة لعملية متابعة منظمات المجتمع المدني سواء المحلية أو العالمية للسباق الانتخابي مضيفا أن اللجنة مسئولة أيضا عن تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين حيث تقوم يوميا بحذف أسماء الأشخاص الذين لا يملكون حق التصويت سواء كان هؤلاء الأشخاص متوفون أو صادر في حقهم أحكام قضائية نهائية إلى جانب إضافة الأشخاص الذين أصبحوا في سن 18 عاما أو الأشخاص الذين زال عنهم سبب المنع من الترشح أو التصويت بالانتخابات

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وأضاف المتحدث باسم هيئة الانتخابات أن الهيئة سوف تطبق قانون مباشرة الحقوق السياسية والمنظمات الإرهابية فيما يختص بالترشح للانتخابات الرئاسية مشيرا إلى استخدام الهيئة القانون في عملية تحديث قاعدة بيانات الناخبين حيث سوف يحذف جميع الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية مثل اعضاء جماعة الإخوان الإرهابية و الأشخاص المدرجين بصورة نهائية على قوائم الإرهاب.

وذكر المتحدث بأن الهيئة سوف تغلق قاعدة بيانات الناخبين بمجرد الكشف عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية يوم 8 يناير الجاري لافتا إلى منح مدة 15 يوما طبقا للقانون أمام الأشخاص الصادر في حقهم أحكام قضائية بالإضافة إلى قاعدة البيانات أو حذفهم منها.

ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات عقد انتخابات الرئاسة المقبلة في شهر فبراير المقبل و على أن يبدأ السباق الانتخابي في شهر إبريل المقبل، وقد أعلن حتي الآن عدد من الأشخاص نيتهم للترشح في انتخابات الرئاسية أبرزهم أحمد شفيق رئيس الوزراء في نظام مبارك والمحامي خالد علي.

والجدير بالإشارة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتخب عام 2014 لم يعلن حتى الوقت الراهن عن نيته في الترشح للمرة الثانية في خوض السباق الانتخابي علي كرسي رئاسة الجمهورية، وسوف تنتهي فترة رئاسته الحالية في شهر يونيو المقبل.

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