بالفيديو “التموين” الهدف من قرار كتابة سعر المستهلك هو تنظيم القطاع التجاري

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية المهندس “أيمن حسام الدين” خلال لقاءه الإعلامي في برنامج “الحياة اليوم” الذي يقدمه الإعلامي “تامر أمين” على قناة الحياة الفضائية بخصوص ضبط الأسواق التجارية وتوعدها للمتلاعبين.

وأعلن المهندس “أيمن حسام الدين” أن هناك مثلث للتجارة داخل الأسواق المصرية يجد بهذا المثلث ثلاثة أضلاع وهما المنتج والتاجر والمستهلك، وأشار أن نجاح أي منظومة للتجارة الحقيقة ليكون الثلاثة راضين عن أداء كل منهم، وأشار أن المصنع في الوقت الحالي كل ما يهمه كل من التاجر والمستهلك.

Advertisements

وأشار المهندس أيمن حسام الدين أن التاجر يهمه المصنع ويهمه المستهلك، وأشار أن العلاقة بين الثلاثة أضلاع لو كان بها نوع من التوازن هو ما يعمل على خلق منظومة تجارية ناجحة وانضباط منظومة التجارة، وأكد أن أكثر شخص هو من يحدد هوامش الربح بالفعل هو المنتج أو المورد أو المصنع بسبب لو أن السعر زاد عن رقم معين سوف يؤدي ذلك إلى حالة في ركود سلعته التجارية، ولو قل السعر عند حد معين سعلته تختفي بسبب زيادة الإقبال عليها.

وأضاف المهندس “أيمن حسام الدين” أن أكثر شخص يكون دقيق في حساب هوامش الربح هو المنتج نفسه، وشدد على عدم وجود أي تحالفات بين المصنع أو المنتج مع التاجر ضد المستهلك، وأكد على عدم ربط بين حلقة الإنتاج وحلقة التوزيع، وأشار أن هناك جهاز يسمى “جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”، وأكد أنه في حالة اتفاق مجموعة من التجار على زيادة سعر سلعة معينة فهذا يعد نوع من أنواع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح المهندس “أيمن حسام الدين” أن الهدف الرئيسي من كتابة سعر المستهلك على السلع هو ضبط السوق التجاري في الدولة المصرية فهذا هو الهدف العام لقرار كتابة سعر المستهلك، وأكد أن السوق التجاري في مصر مقسم بطريقة خاصة جداَّ، ،وأشار أن القطاع الخاص منقسم إلى قطاع منظم وقطاع غير منظم.

وأضاف أيمن حسام الدين أن الهدف الرئيسي من قرار كتابة سعر المستهلك هو سيطرة القطاع المنظم على التجارة في الدولة المصرية، وأضاف أن القرار يسعى إلى تنظيم القطاع الخاص الغير منظم.

أقرا المزيد بالفيديو “المتحدث باسم التموين” يوضح آليات كتابة سعر المستهلك على السلع