أخبار الطقس اليوم الأربعاء 3/1/2018.. درجات الحرارة في محافظات مصر

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جاء في البيان الصادر من قبل خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس اليوم الموافق 1/3 /2018 إنه بالنسبة إلى حالة الطقس المتوقعة على معظم الأنحاء في ساعات النهار اليوم الأربعاء أنه سوف تشهد طقس معتدل، ثم تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد البرودة في ساعات الليل كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنه تشهد المزروعات فى وسط محافظة سيناء خلال اليوم طقس مائل للصقيع على أغلب المناطق في شمال الصعيد.

أعلن الخبراء أنه سوف تظهر كل من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة في مصر فى أغلب المناطق الشمالية من البلاد، أما فيما يخص حركة الرياح المتوقعة خلال اليوم الاربعاء جاء أنه سوف يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة، كما جاء في تصريحات خبراء الأرصاد الجوية أنه سوف تشهد انخفاض في حركتها خلال اليوم على كافة المناطق في شمال البلاد، حيث تصبح حركتها مثيرة للرمال والأتربة خلال اليوم، كما توقع هيئة الأرصاد الجوية أنه قد أصبحت حركة الرياح على البحر المتوسط مما ترتب على هذا اضطراب في حركة الملاحة البحرية خلال اليوم.

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وبالنسبة إلى ما جاء في تصريحات الأرصاد الجوية، ورد أنه بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فإنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة وأنه سوف ترتفع حركة الموج خلال اليوم من مترين إلى مترين ونصف وفيما يخص حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية جنوبية غربية أما عن حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة وأنها سوف ترتفع خلال اليوم حركة الموج خلال اليوم الاربعاء من متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الاربعاء ورد أنها سوف تكون كالتالي :

مطروح 12 18

القاهرة 11 19

بلطيم 12 20

وسط الدلتا 11 18

الإسكندرية 12 19

السلوم 08 17

سيوة 08 18

العريش 08 20

الإسماعيلية 08 20

بورسعيد 11 19

دمياط 10 20

السويس 09 20

رفح 07 19

رأس سدر 08 19

نخل 01 17

مرسى علم 11 22

نويبع 11 21

طابا 11 19

كاترين 04 16

الغردقة 12 22

الطور 11 20

شرم الشيخ 14 22

بنى سويف 08 19

الفيوم 08 19

أسيوط 05 19

المنيا 07 19

سوهاج 07 20

قنا 08 20

الوادى الجديد 04 19

أسوان 08 21

الأقصر 08 21

رأس حدربة 16 22

ابو رماد 15 23

شلاتين 15 24

أبوسمبل 08 21

حلايب 17 21.