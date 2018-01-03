وزارة التموين تحول الدعم العيني إلى نقدي وتصرف 75 جنيهاً لكل مواطن

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تعتبر وزارة التموين من أهم الوزارات المصرية الذي تبحث في شؤون جميع المواطنين المصريين، وهي تعمل دائماً على تقديم الدعم إليهم من خلال البطاقات التموينية دائماً، وهذا ما يبحث عنه ويريده جميع المواطنين المصريين الذين يحصلون على الدعم، وتوجد خطة حالياً لوزارة التموين تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي وصرف للمواطن 75 جنيهاً بدلاً من 50 جنيهاً.

يذكر أنه سوف يتم تحويل الدعم العيني لرغيف الخبز إلى دعم نقدي وهذا يعتبر من أهم الأنظمة الجديدة والذي تخص رغيف الخبز، هذا ما قرره وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وسوف يعرضه على مجلس النواب ووزارة المالية، ويتم مناقشتها في أول العام الحالي 2018، وهي تعتبر من أهم القرارات الذي يريد تطبيقها وزير التموين المصري خلال هذا العام.

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كما أن هذه المنظمة تريد تحويل الدعم العيني وهو الذي يحصل عليه جميع المواطنين الذين يحملون بطاقات تموينية على رغيف الخبز إلى دعم نقدي، وهذا لأن صناعة رغيف الخبز الواحد تتكلف 55 قرشاً والدولة تتحمل 50 قرشاً والمواطن يتحمل عند شرائه 5 قروش فقط وهذا ما يجهد الدولة كثيراً، ويريد وزير التموين تغير هذا الشئ ووصل الخبز للمواطن بالسعر المصنع به.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أن حصة المواطن الواحد سوف يصبح في الشهر 150 رغيف خبز مدعم على البطاقة التموينية الخاصة به، وهذه المنظومة تهدف إلى تقديم دعم لكل مواطن مواطن مصري بقيمة 75 جنيهاً بدلاً من 50 جنيهاً، وسوف يقوم المواطن بشراء رغيف الخبز بتكلفته الأصلية، وهذا ما تبحث عنه الدولة وتريد العمل به في الوقت الحالي.

وأخيراً اثبت العديد من الأشخاص علمياً أن رغيف الخبز لا يتكلف سوى 5 قروش فقط لا غير، وهذا نظراً لحصول المواطن على 75 جنيهاً دعم نقدي علي بطاقة التموين أول كل شهر، وهذا ما يقوم المواطن بتوفيره ويستطيع استخدامه في شراء السلع التموينية الأخرى المتاحة له، وتعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق الذي تساعد في توصيل الدعم المستحق لجميع المواطنين.

ويساعد هذا المواطن على محاولة توفير الاستفادة من جميع المبالغ النقدية لشراء العديد من السلع الأخرى، وتبحث دائماً وزارة التموين والتجارة الخارجية على توفير كافة السلع والخدمات لجميع المواطنين المصريين، وتوفير الدعم لجميع المواطنين من خلال تقديم جميع السلع الاساسية.