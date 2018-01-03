تعرف على أهم الأوراق المطلوبة لتعديل البطاقات التموينية لجميع الأرامل

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وزارة التموين والتجارة الداخلية من الوزارت المصرية الذي تقدم العديد من السلع والخدمات لجميع المواطنين بأسعار مخفضة، ويتم البحث دائماً عن الإجراءات والأوراق الذي يتبعها العديد من الأشخاص للحصول على بطاقة تموين، وهذا للحصول على الدعم الشامل على رغيف الخبز والسلع والخدمات التموينية الذي يتم تقديمها من خلال صرف البطاقة التموينية أول كل شهر.

وأيضاً هي تعمل دائماً على تطبيق وتقديم الكثير من الخدمات الجديدة والمتميزة في بداية العام الميلادي الجديد 2018، وتتيح الوزارة أستخراج جميع البطاقات التموينية بدل التالف والفاقد أو الفصل الاجتماعي من خلال أي مكتب تمويني تابعة للمحافظة، وهذا يكون دون الاقتصار على المكتب التمويني التابع لمحل إقامة صاحب البطاقة، ويتم البحث دائماً عن تقديم ما يفيد جميع المواطنين المصريين.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه يتم البحث وراء تقديم كافة العناصر الهامة والأساسية الخاصة بوزارة التموين، وفي ظل إصدار العديد من القرارات الخاصة بوزارة التموين وتطوير وتقديم الكثير من السلع الهامة والاساسية، فتقوم العديد من السيدات الأرامل البحث عن الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة والحصول على الدعم الخاص بها فقط وابنائها إذا وجدوا معها.

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وسوف نقدم لكم اليوم عبر موقعكم المتميز مصر 365 الأوراق المطلوبة لتعديل البطاقات التموينية لجميع الأرامل، ويتم البحث دائماً عن تقديم الكثير من الأوراق الهامة واتباع الكثير من الاجراءات الهامة والاساسية لاستخراج البطاقة التموينية، وتعمل الوزارة على توفير جميع سبل الراحة لجميع المواطنين المصريين الذين يريدون استخراج البطاقات التموينية.

ومن أهم الأوراق المطلوبة لتعديل بطاقة التموين الخاصة بجميع الأرامل، أولاً صورة من البطاقة الشخصية وثانياً صورة شهادة الميلاد لجميع الأولاد من سنة 1988 حتي 2005 فقط، ثالثاً الصورة الخاصة بشهادة الميلاد ورابعاً إيصال كهرباء لمن تريد تغيير بطاقة التموين، خامساً عقد إيجار إذا كانت الأرملة تعيش في مكان يتم دفع له إيجار شهري.

سادساً وأخيراً ومن أهم هذه الخطوات هو ترك رقم الموبايل الخاص بصاحب البطاقة أو أحد المستفيدين من الحصول على البطاقة، ويتم التوجه إلى أقرب مكتب تموين خاص بالشخص واستخراج وتعديل البطاقة، وهذا بناء على القرار الذي اتخذه وزير التموين والتجارة الداخلية.