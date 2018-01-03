تعرف على أسهل طريقة لتغيير الرقم السري لبطاقات مرتبات شهر يناير 2018

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يبحث الكثير من الأشخاص حالياً عن أسهل الطرق التي تمكنه من تغيير الرقم السري الخاص ببطاقات المرتبات، وهي من أهم الأشياء المتميزة الذي يريد معرفتها العديد من المواطنين الذين يحصلون على مرتبات وهذا أثناء شهر يناير، لأنه من المقرر ان يتم إلغاء الأرقام السرية لبطاقات المرتبات الخاصة ببعض الأشخاص الذين يعملون داخل الجمعيات الأهلية.

كما أن أحد المصادر المسئولة الذي يعمل داخل البنك الأهلي المصري أكد خلال العديد من التصريحات الخاصة له، أنه من المقرر أن يتم إلغاء الرقم السري لجميع البطاقات الخاصة بالمرتبات لبعض الأشخاص العاملين داخل الجمعيات الأهلية، وهذا يكون عند صرف أول مرتب لهم في شهر يناير الحالي 2018 وهي تعتبر من الأخبار الصادمة للبعض، ويبحثون حالياً عن أٍسهل طريقة خاصة بتغيير الرقم السري.

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وأيضاً أضاف المصدر أن لابد من قيام جميع الموظفين أصحاب البطاقات إنشاء رقم سري جديد خاص بهم، وهذا ليسهل عليهم استخدام ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك وهذا يكون وفقاً للعديد من الخطوات الذي نستعرضها إليكم حالياً وهي، أولاً لإنشاء الرقم السري لأول مرة عليك بالتوجه لأقرب ماكينة صراف آلى خاصة بالبنك الأهلى المصري.

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ثانياً يتم إدخال البطاقة واختيار الرقم السري المكون من 4 أرقام، ثالثاً يتم تأكيد الرقم السري الذي يتم اختياره لتغير الرقم السري الحالي، ثالثاً سوف تظهر الماكينة الخاصة بالصرف رسالة أنه تم إنشاء رقم سري جديد وأنه لابد من الاحتفاظ به، وهي من أهم الأشياء والخطوات الذي لابد من السير عليها للحصول على رقم سري جديد لبطاقة الصراف الآلي.

أما في حالة تغيير الرقم السري فعليك بإتباع الخطوات الآتية أولاً التوجه إلى أقرب ماكينة صرافة آلية وهي تكون تابعة للبنك الأهلي المصري، ثانياً إدخال البطاقة والرقم السري المتواجد عليه البطاقة في هذه الحالة، ثالثاً الدخول على قائمة خدمات أخرى واختيار تغيير الرقم السري الحالي، رابعاً اختيار رقم سري جديد، خامساً تأكيد الرقم السري الجديد، سادساً سوف تظهر الماكينة رسالة جديدة وهي تحتوي على تغيير الرقم السري والاحتفاظ به.

وأخيراً في حالة نسيان الموظف وهو من يحمل البطاقة الرقم السري فعليه أن يتصل بمركز الاتصال ورقمه “19623”، أو عليه زيارة أقرب فرع للبنك ويقوم بطلب إعادة ضبط الرقم السري الخاص به ثم بعد ذلك يتوجه لأقرب ماكينة صراف آلى خاصة بالبنك لإنشاء وتقديم إليه رقم سري جديد.