أخبار مصر اليوم الاربعاء 3/1/2018.. أهم ما ورد في الصحف المصرية

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جاء فى أخر أخبار مصر اليوم الاربعاء أنه قد تصدرت الصحف المصرية العديد من الأنباء الهامة والتي قد شهدتها الساحة خلال الساعات الماضية، حيث ورد أن قد خرجت بعض التصريحات المتعلقة بشأن أزمة مشروع الإسكان الإجتماعي بالإضافة إلى أنه قد تم الكشف عن حكمة مباراة الزمالك القادمة وأحدث تصريحات وزارة المالية ووزارة التموين.

أخبار مصر اليوم الاربعاء 3/1/2018: الكشف عن تفاصيل أزمة مشروع الإسكان الاجتماعي

ورد أن هناك أزمة فى الفترة الحالية داخل مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي تعمل عليه الدولة منذ فترة حتى أصبح حلم كبير إلى محدودي الدخل، وبالفعل قد سعت أعداد كبيرة من الشعب المصري إلى حجز وحدات سكنية فيه، ولكن صدموا بهذه الازمة الجديدة الذي أعاقت الكثير من الخطة المقررة ،ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.

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أخبار مصر اليوم الاربعاء 3/1/2018: وزارة المالية تطرح أذونات وسندات خزانة ب 152.7 مليار جنيه في شهر يناير

صرحت وزارة المالية المصرية بشأن خطتها حول طرح سندات وأذونات خزانة خلال الشهر الجاري أنها سوف تقوم بطرح نحو 152.750 مليار جنيه مصري، كما أكدت على طرح أذون خزانة آجال بحوالي 91،182،273،364 يوماً على أن تكون قيمتها على التوالي 750.32 ،750.37،750.37 مليار جنيه و سندات أجل 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه وأذونات أجل 5 سنوات على أن تكون بقيمة تصل إلي 2.5 مليار جنيه مصري، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.

أخبار مصر اليوم الاربعاء 3/1/2018: تعرف على حكم مباراة اليوم بين الزمالك وطلائع الجيش

اختتم الفريق لنادي الزمالك تحضيراته من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة تحت قيادة مديره الفني المونتينيغري نيبوشا، أمام فريق طلائع الجيش اليوم الأربعاء، وقع أعلنت لجنة الحكام عن اسم الحكم الدولي الذي تم الاستقرار عليه ليقود هذا اللقاء الهام والمييز، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.

أخبار مصر اليوم الاربعاء 3/1/2018: وزارة التموين تحول الدعم العيني إلى نقدي وتصرف 75 جنيهاً لكل مواطن

خرجت بعض التصريحات الهامة من وزارة التموين والمتعلقة بشأن تقديم الدعم إلي المواطنين والتي قد اعتادوا على الحصول عليها عبر البطاقات التموينية، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.