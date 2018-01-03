“جهاز الشروق” يعلن عن شروط مشروع الشباب لعربات بيع المأكولات

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تابع موقع مصر 365 قيام “جهاز تنمية مدينة الشروق مشروع شباب الشروق” بإعلانه عن تبني تجهيز موقع غير مستغل في مدينة الشروق واحد، من خلال إقامة جميع الخدمات التي تعد أساسية وتتضمن أعمال رصف الطرق إلى جانب أعمال الكهرباء واحتياطات السلامة والأمن، والعمل على توفير الحنفيات الخاصة بإطفاء الحرائق، من أجل العمل على استيعاب ما يقارب من ستة وثلاثين عربة مصممة بشكل حضاري لتكون منطقة لبيع المأكولات بمدينة الشروق.

وأعلن رئيس جهاز مدينة الشروق المهندس “شريف الشربيني” حيث أعلن أن مشروع شباب الشروق يأتي في إطار حرص الجهاز تنمية وتطوير مدينة الشروق من الناحية الاقتصادية إلى جانب الناحية الاجتماعية، والعمل على تحقيق متطلبات سكان مدينة الشروق إلى جانب وجود الخدمات، وأضاف إن مشروع شباب الشروق يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للاهتمام بفئة الشباب والعمل تطوير مشروعاتهم وتقديم الدعم لهم.

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وأعلن المهندس شريف الشربيني أنه منذ يومين فقد قد تم تشغيل مشروع شباب الشروق التجريبي، تمهيداً للافتتاح الرسمي، وأشار أنه تم فتح باب التقدم إلى مشروع شباب الشروق عن طريق “وسائل التواصل الاجتماعي” التابعة لمدينة الشروق، وأضاف أنه قد تم وضع مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بمشروع شباب الشروق، ومنها أن يكون المنتفع من المشروع من سكان منطقة الشروق.

وأعلن شريف الشربيني أن من ضمن شروط مشروع شباب الشروق أيضا عدم حصول الشاب الراغب في إقامة المشروع من شغل وظيفة أخرى، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد من المشروع وكذلك المشاركين في المشروع، وأضاف أن مشروع شباب الشروق قد تقدم له ثلاثمائة وعشرين طلب، ومرفق مع كل طلب فكرة المشروع بالإضافة على الشكل التصميمي للعربة بيع المأكولات.

وأشار شريف الشربيني عن أنه تم إجراء “قرعة” بصورة علنية داخل قاعة اجتماعات نادي الشروق، وتم الإعلان عن فوز 36 مستفيد، وبالتالي تم توفير ما يقارب من مائة خمسين فرصة عمل لشاب مصري، وأكد أنه تم وضع شروط وضوابط لمنظومة المستفيدين من مشروع شباب الشروق، وذلك من خلال الرقم التأميني، والشهادات الصحية لجميع العاملين في المشروع.

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