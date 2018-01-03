المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها من مناقشة قانون تنظيم الأسرة

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أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء المناقشات التي جرت في إطار لجنة التضامن الاجتماعي التابعة لمجلس النواب حول مشروع قانون تنظيم الأسرة الذي يتضمن العديد من أوجه القصور ويناقض الدستور المصري.

وقال النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب المصري الحر إن مشروع قانون تنظيم الأسرة المقدم إلى المجلس يهدف إلى حل الأزمة السكانية في مصر حيث ينص المشروع في إحدى مقالاته على أنه لا يستفيد الطفل الثالث من أي دعم تقدمه الدولة.

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وينص القانون أيضا على مصطلح “الأسرة المتميزة” الذي لا يتجاوز أربعة أفراد، ويشتمل القانون على بعض السمات العينية التي تحددها الدولة، وتوفر الأسرة المتميزة بعض المزايا على القروض المقدمة للمشاريع الصغيرة.

وينص القانون أيضا على إنشاء “المجلس الوطني لرعاية الأسر المتميزة” الذي يكون له شخصية اعتبارية، وتهدف إلى اقتراح حوافز وتسهيلات ومادية ومعنوية لتشجيع الأسرة على تنظيم الولادة واقتراح التشريعات والقرارات التي تحد من الزيادة السكانية والعمل على تحديد النسل وتطوير السياسات الإعلامية والتعليمية التي تحد من تحديد النسل وتنظيم الأسرة، والتنسيق مع الهيئات الوطنية والمحلية لبلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في تحديد النسل وتنظيم الأسرة.

وترى المنظمة أن مشروع قانون تنظيم الأسرة الجديد، الذي يناقشه البرلمان، يتناقض مع الدستور المصري في المواد 8، “الدولة تقوم على التضامن الاجتماعي”، المادة 9 “تلتزم الدولة بالمساواة من الفرص بين المواطنين “والمادة 11” الدولة ملزمة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة “.

ويخالف مشروع القانون الجديد لتنظيم الأسرة الفقرة 3 من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، “أن تدابير الحماية والمساعدة الخاصة يجب أن تتخذ لصالح جميع الأطفال والمراهقين دون تمييز نتيجة نزول أو ظروف أخرى “، ويخالف مشروع قانون اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة في نوفمبر 1989، التي وضعت مبدأ مصالح الطفل الفضلى في أي تدابير أو تشريعات للدولة، وتكفل الدولة أقصى قدر ممكن من البقاء والتنمية الطفل.

ودعت المنظمة البرلمان إلى التخلي عن مشروع قانون الأسرة وعدم الاعتراف به بسبب التمييز الذي ينطوي عليه وانتهاك الحق في المساواة بين الأفراد.

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