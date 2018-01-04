أخبار الطقس اليوم الخميس 4/1/2018.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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جاء في أخبار الطقس اليوم الخميس أنه يتوقع أن يسود خلال ساعات النهار طبقا لتصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس معتدل، على أن تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد البرودة ليلا، كما جاء في البيان الرسمي أنه سوف يشهد وسط سيناء صقيع على أغلب المناطق من المزروعات.

ورد في أخبار الطقس اليوم أنه سوف تنشط حركة الرياح خلال اليوم بحيث تكون جنوبية غربية وذلك سوف يكون على أغلب الأنحاء، كما يتوقع الخبراء أنه سوف يسود كلاً من السحب المثيرة للرمال في ساعات النهار كما ورد أنه سوف تظهر الأتربة خلال اليوم وتزيد من الإحساس لدي المواطنين ببرودة الطقس.

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وقد أعلنت الأرصاد الجوية أنه سوف تنشط خلال اليوم على كلا البحرين الأحمر والمتوسط في ساعات اليوم الخميس مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

كما جاء في التصريحات أنه سوف تتكاثر خلال اليوم كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة في أغلب المناطق من شمال البلاد كما يتوقع أن يصاحبها خلال اليوم سقوط في حالة الأمطار وذلك سوف يكون على أغلب السواحل الشمالية من البلاد، كما يتوقع الخبراء أنه سوف تمتد خلال ساعات اليوم عدد من المناطق من قبل الوجه البحري بالإضافة إلى محافظة القاهرة.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط قد جاء في أخبار الطقس اليوم أنه سوف يشهد اضطراب، وأنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم من 4 إلى 5 أمتار، وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فقد أكد بيان هيئة الأرصاد أنه سوف يكون معتدلة خلال اليوم وأنه سوف ترتفع حركة الموج خلال ليوم من 5ر1 إلى 2 متر ولكن حركة الرياح سوف تكون شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الخميس على محافظات مصر فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

سيوة 08 17

مطروح 11 19

بلطيم 12 18

وسط الدلتا 11 17

الإسكندرية 10 18

السلوم 09 18

الإسماعيلية 08 19

العريش 07 19

بورسعيد 11 19

دمياط 10 18

رفح 06 17

الطور 08 19

رأس سدر 09 21

السويس 09 19

نويبع 13 18

نخل 00 16

مرسى علم 11 21

طابا 10 16

كاترين 02 12

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 11 20

بنى سويف 08 18

أسوان 08 20

المنيا 06 18

الفيوم 08 18

شلاتين 14 23

أسيوط 05 19

سوهاج 06 19

قنا 07 19

الأقصر 06 20

راس حدربة 15 22

أبو سمبل 08 19

الوادي الجديد 04 19

ابو رماد 14 22

حلايب 16 21.