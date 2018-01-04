الشركة القابضة الغذائية تعلن عن توفير منتجات الدواجن واللحوم والسلع داخل فروع جمعيتي

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تعتبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من أهم الشركات الذي تقدم وتطرح العديد من المنتجات الذي يبحث عنها جميع المواطنين، لذلك فقام رئيس الشركة الدكتور علاء الدين فهمي بالتأكيد على توفير العديد من المنتجات والسلع الأساسية ومنتجات الدواجن واللحوم، وتكون بسعر مناسب وفي متناول يد جميع الأشخاص متوسطي ومحدودي الدخل الذين يبحثون عنها.

ويتم طرح هذه المنتجات داخل جميع فروع جمعيتي المنتشرة داخل جميع المحافظات المصرية، وتقدم بأفضل الاسعار المخفضة في العديد من المجمعات الاستهلاكية بشكل يتناسب مع دخل جميع المواطنين، وهذا يكون لتلبية جميع الاحتياجات الخاصة بجميع المواطنين المصريين بشكل يومي ومستمر، ويبحث عن هذه المنتجات جميع الأشخاص في كافة الأنحاء المختلفة.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الدكتور علاء فهمي أضاف العديد من التصريحات الصحفية والذي أكد فيها، أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي يحرص دائماً على وجود المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الهامة والاساسية الذي يبحث عنها جميع المواطنين، وهذا لسد الاحتياجات الخاصة بجميع المواطنين داخل المحافظات المصرية وطرحها في جميع الأسواق والجمعيات الاستهلاكية وفروع جمعيتي.

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يذكر أيضاً أنه يتم توفير وطرح جميع المنتجات واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة جداً، وهذا بالمقارنة مع نفس السلع المتواجدة في الأسواق الحرة، لذلك فجميع المواطنين يبحثون دائماً عن هذه الجمعيات الذي تقدم أفضل ما لديها من سلع وخدمات بأسعار مخفضة، وهي تعمل على تقديم وطرح كل ذلك أول بأول داخل جميع الأسواق بأسعار تتناسب مع متوسط دخل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

كما أن رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أشار إلى أنه يتم توفير العديد من السلع والمنتجات الأساسية داخل جميع المجمعات الاستهلاكية، وأيضاً فروع الشركات التابعة لها والذي توفر ما يبحث عنه جميع المواطنين المصريين.

ويتم تقديم وتوفير حوالي 45 ألف طن أرز بسعر 650 قرشاً للكيلو، ويقدم من خلال جميع البطاقات التموينية ويتوفر أيضاً داخل المجمعات الاستهلاكية بشكل دائم ومستمر، ويوجد مخزون لهذه السلع وهذا ما يتم العمل على تقديمه وتوفيره لجميع المستهلكين من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الخاصة بجمعيتي.