وزارة المالية تعلن عن صرف العلاوة الاستثنائية والدورية قبل نهاية شهر يناير 2018

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في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة الذي يمر بها جميع المصريين خلال هذه الفترة، وهم يعانوا من أرتفاع كثير في الأسعار وقلة الدخل الخاص بجميع العاملين في الدولة المصرية، كما أنه يريد جميع الأشخاص الذين يعملون داخل القطاع الحكومي زيادة في مرتباتهم لمواجهة أعباء الحياة المادية، وهم من لم يتم صرف لهم العلاوات الخاصة بهم خلال الفترة السابقة.

من الجدير بالذكر أيضاً أن هذه العلاوة يتم صرفها لجميع العاملين في القانون الخاص بالخدمة المدنية، وهم العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ولم يتم صرفها لهم مثل جميع المعلمين والأطباء وغيرهم من المهن الأخرى، وأضاف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة أنه الخزانة العامة الخاصة بالدولة هي غير مسؤولة عن تأخير الصرف الخاص والعلاوات الاستثنائية والدورية مع المرتب الخاص بشهر يوليو الماضي.

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كما أكد الدكتور معيط خلال العديد من التصريحات الصحفية الهامة له أن العلاوتين الدورية والاستثنائية سيتم صرفها لجميع العاملين داخل الجهات الغير متواجدة داخل باب الأجور، وهذا يكون داخل الموازنة العامة للدولة المصرية وهذا ما يبحث عنه جميع العاملين في المصالح الحكومية، ويتم العمل على توفير الكثير من العلاوات الذي تعمل على رفع مستوى معيشة جميع الأشخاص في العديد من المحافظات المصرية.

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يذكر أيضاً أن العديد من المهن لا تخضع لقانون الخدمة المدنية هم الاطباء والمعلمين والقضاة وأعضاء هيئة التدريس وهذا لأنهم يتميزون بالعديد من الطباع الخاصة، وهذا ينص على موافقة وزارة المالية على صرف العلاوة قبل آخر يناير 2018 وهذا بالموقف الخاص بالصرف الفعلي لجميع الاحتياجات الخاصة، بتعزيز جميع المخصصات الخاصة بالباب الأول وهو الخاص بالأجور والتعويضات لجميع العاملين.

وأيضاً هذا للاستفادة من أي علاوات مالية وقد تكون قد حققت ما لا يتجاوز قيمة العلاوات الحقيقية والعلاوات الخاصة بجميع العاملين المصريين، وهذا الحكومة المصرية تحرص دائماً على رفع جميع الاعباء على جميع العاملين داخل القطاع الحكومي في الدولة المصرية، وأيضاً هذا من خلال رفع الروح المعنوية لدى جميع الموظفين وتوفير لهم مستوى اجتماعى يليق بجميع الموظفين من خلال العلاوات وهذا في ظل ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة.