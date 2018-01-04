أخبار مصر اليوم الخميس 4/1/2018.. أهم ما ورد في الصحف المصرية

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تصدرت أخبار مصر اليوم الخميس صفحات الصحف المصرية فى البلاد والمواقع الإخبارية، حيث ظهر على الساحة العديد من الأنباء المختلفة التي تهم الشعب المصري، ومن خلال موقعنا مصر 365 سوف نستعرض معكم أبرز ما جاء فى الصحف المصرية من أخبار مصر اليوم الخميس فى هذا المقال.

أخبار مصر اليوم الخميس 4/1/2018: تعرف على موعد مباراة السوبر المصري بعد التعديل الجديد

تحدد موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس السوبر المصري والذي يعد حامل لقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم والموسم الماضي في مواجهة قوية ينتظرها عشاق وجماهير النادي أمام لاعبي فريق المصري البورسعيدي والذي يعد وصيف مسابقة كأس مصر خلال الموسم الماضي بعد أن تم تعديل الموعد، حيث أعلنت اللجنة المنظمة للمباراة الموعد الجديد لمواجهة الفريقين القادمة والتي سوف تقام على أرضية ملعب هزاع بن زايد في أبوظبي، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم الخميس 4/1/2018: “التضامن الاجتماعي” تفتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية والأم البديلة وتعلن الشروط

ورد منذ قليل أنه قد اندلع حريق فى جامعة القاهرة مما أدى إلى تصاعد الأدخنة وعن سبب الحريق قد أكدت المصادر بأنه بسبب ماس كهربائي، وعلى الفور تدخلت أجهزة الحماية المدنية التابعة إلى مديرية أمن الجيزة الحماية المدنية بإطلاق ثلاثة سيارات إطفاء، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الخميس 4/1/2018: “وكيل التربية بالمنيا” يأمر بسحب أوراق امتحان المرحلة الإعدادية اليوم بعد تسريبه

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التابعة إلى محافظة المنيا أن هناك معلومات قد وردت بشأن امتحانات المرحلة الإعدادية التي كان مقرر أن تقام اليوم تؤكد على وجود تسريب للامتحان ولهذا تم سحب الامتحان من الطلاب، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.