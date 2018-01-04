“التضامن الاجتماعي” تفتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية والأم البديلة وتعلن الشروط

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تابع موقع مصر 365 إعلان “غادة والي” وزير التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم إلى “مسابقة الأم المثالية” على مستوى جمهورية مصر العربية، كما تم فتح باب اختيار الأم البديلة لهذا العام 2018، وذلك بدءاً من صباح يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر يناير القادم وحتى يوم الخميس الموافق الثامن من شهر فبراير القادم.

وقد صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات رسمية تم الإعلان نعنها من وقت قليل أن يتم اختيار الأم المثالية على أساس معيار عطاء الأم المتقدمة إلى المسابقة، وإعلاء القيم الإنسانية، وكذلك قدرة الأم المتقدمة إلى المسابقة على الحفاظ على تماسك الحياة الأسرية وتماسك أفرادها، وكذلك التوازن بين جميع مسؤولياتها داخل الأسرة، والتأكد على رعايتها لأبنائها والتزامها برعاية جميع أفراد أسرتها وتعليمه جميع القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة.

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وأضاف وزيرة التضامن الاجتماعي بأن مسابقة اختيار الأم البديلة تم فتح باب التقدم إليها، وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي في انتظار المتقدمات الراغبات في تسجيل مسابقة اختيار الأم البديلة، وأكدت غادة والي أن هذه المسابقات تأتي في إطار حرص جمهورية مصر العربية في إعلاء قيم الأسرة والحياة الأسرية، وتعظيم دور الأسر البديلة حيث أنها تمثل خط دفاع أولي بالنسبة للدولة في مواجهة مشكلة “أطفال بلا مأوى” وحماية هذه الفئة من الأطفال من التشرد وتعرضهم للعديد من المشاكل الأخرى في حالة بقائهم في الشوارع.

وأعلنت غادة والي أن معايير مسابقة اختيار الأم المثالية التي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بفتح باب الأشتراك فيها هو من أول الشروط ألا يقل سن الأم المتقدمة عن خمسين سنة، وضرورة معرفتها بالقراءة وكذلك الكتابة، والشرط الثاني ألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء، وأضافت يستثنى من هذين الشرطين المحافظات الحدودية مثل محافظة الوادى الجديد، ومحافظة مرسى مطروح، وكذلك محافظات شمال وجنوب سيناء.

ومن شروط الاشتراك في مسابقة اختيار الأم المثالية أن يكون جميع أبنائها من الحاصلين على مؤهلات عليا، ويستثنى من هذا الشرط في حالة وجود ابن معاق ذهنياً غير قابل إلى التعليم في هذه الحالة يتم الاستثناء من الشرط الثالث والأخير في الاشتراك بمسابقة الأم المثالية.

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