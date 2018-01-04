“أديب” يعلن غضبه الشديد من تشوية السمعة التي تعرض لها “صلاح الموجي”

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها الإعلامي الكبير “عمرو أديب” خلال برنامج كل يوم الذي يتم إذاعته على قناة أون تي في الفضائية، حيث تناول الحديث عن المواطن المصري “صلاح الموجي” والذي لعب دور البطولة في إلقاء القبض على الإرهابي المتسبب في حادث كنيسة مارمينا بحلوان، وتعرض بعد أيام قليلة إلى حملة من تشوية السمعة حيث تم الإعلان أنه مسجل خطر من فئة “ب”.

وصرح عمرو أديب قائلا “إن هناك من ظهر واتهم صلاح الموجي بأنه مسجل خطر” وأضاف أن صلاح الموجي نفسه قال أن هذا خطأ ولم يحدث منه أي جريمة تؤدي إلى تسجيل في ملفات المسجلين خطر في الدولة المصرية، وأكد على الرغم من المعلومات سواء كانت صح أو خطأ فإن هذا لا يلغي أن صلاح الموجي قد ألقى بنفسه على الإرهابي وساعد في إلقاء القبض عليه.

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ووجه عمرو أديب تساؤل إلى مروجي هذه المعلومات قائلاً “أنتوا غاووين تغتالوا البشر، غاووين تدمروا أي حاجة فيها رائحة بطولة، هي لازم البلد تنام مكسورة دائما، وكيف عرفتم أنه مسجل خطر من أين حصلتم على تلك المعلومة؟ عيب كدة حتى لو الراجل عامل تسعين قضية واتسجن أربعين سنة من تغفيله ومن هبلة لقى واحد بيضرب الناس بالمدفع الرشاش راح رمى نفسه عليه، من هبله ما هو ميعرفش انه عايش في بلد هتعمل فيه كدة”.

وأضاف عمرو أديب قائلاً “مين من مصلحته أن صلاح الموجي يطلع الكلام ده، أو حتى يطلع أي حاجة مين من مصلحته”، وأشار أنه يعتبر ما حدث مع صلاح الموجي يعد جريمة وتساءل عن مصلحة من أن يتم تشويه صورة صلاح الموجي، وأكد أن هذه المواطن هو مواطن مصري أصيل محترم.

وأشار عمرو أديب أن المواطن صلاح الموجي بعد اتهامه بأنه مسجل خطر قام باستخراج صورة فيش وتشبيه من أجل إسكات جميع الشائعات التي استهدفته واتهمته بأنه مسجل خطر من فئة “ب”.

وأعرب عمرو أديب عن حزنه وأسفه الشديد على ما يتعرض له من يحاول أن يقوم بأي عمل جيد في الدولة المصرية فيكون جزاؤه التعرض إلى تشوية السمعة، وأضاف صلاح الموجي قد تقدم بصحيفته الجنائية ليتم نشرها للتأكد من أن صحيفة الجنائية نظيفة تماماً وليس عليه أي أحكام قضائية.

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