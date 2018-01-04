“الطفولة والأمومة” يعلن تسجيل 1959 بلاغ على خط نجدة الطفل خلال 2017

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تابع موقع مصر 365 إعلان “المجلس القومي للطفولة والأمومة” الممثل لوزارة الصحة والسكان عن استقبال “خط نجدة الطفل” ما يقارب من 1959 بلاغ خلال العام السابق 2017، وخط نجدة الطفل الذي رقمه 16000 تم تصنيفه إلى ثلاث فئات.

وأعلنت الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الدكتور “عزة العشماوي” أن البلاغات التي تلقاها خط نجدة الطفل خلال العام السابق 2017 قد تم تصنيفها إلى ثلاث فئات الفئة الأولى والتي سجلت حوالي تسعمائة بلاغ بنسبة تتراوح ما بين 45,9% للأطفال من الفئات العمرية ما بين سنة إلى ست سنوات، وتعد هذه الفئة هي الأعلى بسبب أن الأطفال في هذه المرحلة يكونون أكثر عرضة للوقع في المشاكل بسبب حداثة سنهم وسهولة استهدافهم.

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وأوضح عزة العشماوي أن الفئة الثانية فقد سجلت حوالي 682 بلاغ أي ما يعادل نسبة مئوية حوالي 34,8% وشملت البلاغات الأطفال من سن سبعة أعوام إلى سن أثني عشر عاماً، وتعتبر هذه المرحلة العمرية هي بداية المرحلة التعليمية في عمر الطفل، وانحصرت البلاغات في حالات عنف أو حالات اضطراب سلوك والتي تدفع الأسر إلى طلب العون والمشورة من خط نجدة الطفل.

وأضاف عزة العشماوي أن الفئة الثالثة التي تضمنها مجمل الشكاوى التي وردت إلى خط نجدة الطفل فقد تضمن حوالي 377 بلاغ أي يسجل نسبة مئوية 19,2% من إجمالي البلاغات وهم للفئة العمرية ما بين ثلاثة عشر عاماً إلى ثمانية عشر عاماً أي مرحلة المراهقة، والتي يكون فيها الطفل أقل عنف، وتمكن المشكلات في عدم قدرة الطفل على صد العنف أو عدم قدرة على التعامل أثناء حل المشكلات.

وأعلنت عزة العشماوي أن أقل البلاغات على خط نجد الطفل كانت من محافظة الأقصر، بينما محافظة الجيزة والقاهرة وكذلك محافظة الإسكندرية فقد سجل المرتبة الأولى في نسبة البلاغات بسبب الكثافة السكانية العالية في هذه المحافظات، بالإضافة إلى زيادة الوعي الثقافي على ضرورة الإبلاغ عن أي مشاكل يتعرض لها الطفل.

وأضافت عزة العشماوي أن البلاغات التي ترد على خط نجدة الطفل يتم التعامل معها تبعاً لبروتوكولات التعاون ما بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وبين الجمعيات الأهلية في جميع المحافظات، وكذلك الجهات الحكومية وكذلك مكاتب المحافظين إلى جانب الوزارات المصرية المشاركة في بروتوكولات التعاون مع خط الطفل مثل “وزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الداخلية”.

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