حذف أربعة ملايين مواطن من البطاقات التموينية خلال الأيام القادمة

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اعلن الأستاذ عمرو عبد المنعم مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة قد قامت بحساب عدد الأفراد التي سيتم حذفهم نهائيًا من البطاقات التموينية، والذي سيبلغ عددهم أربعة ملايين مواطن مصري، وذلك خلال أربعة أيام فقط، وقد إضافة في حديثه أنه سوف يتم إضافة عدد مماثل من حديثي الولادة.

وقد أكد أنه سوف يتم حذف كل من تتأكد الوزارة بأنه مقيد بشكل وهمي في البطاقة، أيضًا سوف يتم حذف جميع الأفراد المقيدة على البطاقات التموينية وليس لديهم رقم قومي، بالإضافة إلى أنه سيتم حذف جميع الأفراد المكررين في أكثر من بطاقة تموينية.

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كما صرح استاذ مدكور مستشار وزير التموين، أنه سيتم فتح أبواب التسجيل في البطاقات التموينية لحديثي الولادة ، ليحلّوا محل الأفراد المحذوفة، ولن تتم عملية تسجيل الأفراد الجدد إلا بعد إتمام عملية حذف الأفراد السابق ذكرهم نهائيًا.

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وقد جاءت هذه التصريحات من قبل الوزارة، حرصًا منها على وصول كل السلع التموينية لمحدودي الدخل، ومن يستحق الدعم فعلًا دون من لا يستحق، كما أكد أهمية هذا القرار أيضًا لعدم زيادة الأعباء الاقتصادية على الدولة، حتى تستطيع الدولة توفير الدعم اللازم لجميع مستحقيه، وبالفعل تم حساب الفئات التي لا تستحق الدعم عن طريق الأبحاث التي تقوم بها وزارة التموين بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري.

أيضًا بمتابعة وزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية، وكشف الحالة المادية للأسر المسجلة، كما أضاف أن جميع الفئات محدودة الدخل، ومن ينطبق عليهم الشروط يمكنهم التقديم استخراج البطاقات التموينية، وذلك من خلال التوجه إلى مراكز استخراج البطاقات التموينية المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

كما يمكن لأي مواطن مصري التسجيل من خلال الهاتف المحمول الخاص به، للحصول على بطاقته التموينية، سواءً كانت هذه البطاقة جديدة أو بدل فاقد أو بدل تالف، وسوف يتم استلامها خلال فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوع إلي أسبوعين على الأكثر.