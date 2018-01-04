“شركة نور” تعلن عن عدم تضرر عملائها من بطئ سرعات الإنترنت

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها “شركة نور للإنترنت” في الدولة المصرية حيث أعلنت عن عدم تأثر عملائها ببطء خدمات شبكات الإنترنت التي حدثت في الفترة القليلة الماضية، وحيث أكدت شركة نور للإنترنت أنها قامت على مسارات بالإضافة إلى سعات للإنترنت البديلة والتي أدت إلى عدم شعور عملاء الشركة بأي تؤثر في سرعات الإنترنت.

وأعلنت شركة نور للإنترنت أن خدماتها التي تقدمها لجميع عملائها تعد مستقرة وخصوصا خلال الفترة السابقة التي وقعت فيها مشكلة قطع الكابل البحري المعروفة تحت مسمى sea me we 3 cable والتي وقعت بالقرب من السواحل البحرية لمدينة سنغافورة، مما أدى إلى بطئ شديد في حركة سرعات الإنترنت الدولية وخصوصا في بلدان دول حوض البحر المتوسط ومنها جمهورية مصر العربية.

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وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة نور للإنترنت الدكتور باسل دلول” أن شركة نور للإنترنت تقوم على بذل أقصى جهد لها من أجل توفير أفضل خدمات الإنترنت وسرعات الإنترنت إلى جميع عملائها ، وهو ما تم إثباته من خلال نجاح استراتيجية الشركة في توجيه جميع مواردها من أجل العمل على تحسين خدمات الإنترنت المقدمة إلى عملائها.

وأشار الدكتور باسل دلول أن شركة نور للإنترنت تعمل على توجيه جميع مواردها المالية من أجل تحسين خدمات الإنترنت المقدمة إلى العملاء بدلاً من إنفاقها على الحملات الدعائية والإعلامية، حيث أصبح أسم شركة نور للإنترنت بمثابة شهادة ضمان لكل العملاء، الذين يحصلون على أعلى مستوى خدمة، بالإضافة إلى حصولهم على أفضل خدمات لما بعد البيع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نور للإنترنت “فادي الجندي” أن جميع عملاء الشركة يتمتعون بخدمة تعد مستقرة وثابتة، وأشار أن هذا شركة نور للإنترنت تتميز بطاقم عملها المحافظ على المستوى الاحترافي العالي الجودة من أجل توفير خدمة إنترنت متميز، وأكد أن شركة نور للإنترنت تقوم بشكل دوري على تحديث خطتها المعدة من أجل مواجهة جميع المخاطر المحتملة والعمل على تجهيز العديد من البدائل تبعاً لما يحدث حيث تعتمد الشركة على كفاءة فريق العمل المكلف بدعم استمرارية تقدم خدمات الشركة إلى جميع عملائها.

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