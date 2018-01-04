الإعلان عن موعد غرة رمضان ووقفة عرفة

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شهر رمضان المبارك هو الشهر التاسع من السنة الهجرية، وهو شهر العبادة، والصوم والصلاة وقراءة القرآن الكريم، حيث يحرص فيه جميع المسلمين على أخذ الأجر والثواب، وسوف يتأخر موعد قدوم شهر رمضان المبارك هذه السنة عن سابقتها بأحد عشر يومًا، ويتم تحديد موعد قدوم الشهر بمجرد ظهور الهلال نهاية شهر شعبان، وقد يصعب رؤية الهلال من بلد لآخر وهذا يكون نتيجة تواجد السحب، لذلك قد يتغير تاريخ بداية شهر رمضان المبارك من بلد لآخر.

وقد صرح الدكتور حاتم عودة، رئيس معهد الأبحاث الفلكية، والجيوفيزيقية، منذ قليل أثناء قيامه بحديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن أول أيام شهر رمضان الكريم لسنة 1439 هجريًا، سوف توافق يوم 17 من شهر مايو المقبل، كما أنه أعلن عن موعد وقفة عيد الفطر المبارك والتي ستوافق يوم ١٤ من شهر يونيو، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك، سيكون يوم الجمعة الموافق 15 من شهر يونيو المقبل.

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وأضاف الدكتور حاتم عودة أن يوم الحج الأعظم، الوقوف على جبل عرفات، سيوافق يوم الاثنين 20 من شهر أغسطس، حيث أن عيد الأضحى المبارك سيوافق يوم 21 أغسطس المقبل، وسيكون بداية العام الهجري ١٤٤٠ المقبل، يوم 11 من سبتمبر ميلاديًا.

وقد أوضح الدكتور حاتم عودة، بأن معهد الأبحاث الفلكية تم إنشاؤه في مصر من أكثر من 115 سنة، حيث يقدم المعهد خدماته الكثيرة والمختلفة للمجتمع ككل، وذلك عن طريق إجراء النظريات العملية واستخدام الحسابات الفلكية، لتحديد مواقيت الصلاة، مواقيت الصوم ،ومواسم الحج والعمرة، وتحديد المناسبات الدينية من أعياد وغيرها، أيضًا لتحديد بدايات الشهور العربية، كما أن المعهد يحرص على تطوير أجهزته العلمية، وخدماته، وأجهزته الفلكية ، وذلك من أجل التناسب مع أخر تطورات الأجهزة العلمية الموجودة في مختلف أنحاء العالم.

وختم رئيس المعهد القومي للأبحاث حديثه، بأن المعهد قد توصل ظهور الكثير من الظواهر الفلكية خلال هذه السنة، والتي سوف تشهدها مصر علي الأخص، منها ظاهرة خسوف القمر، وسوف يتم الإعلان عن باقي هذه الظواهر في موعدها.