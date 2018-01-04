وزارة الداخلية تعلن عن رفع حالة الطوارئ لتحديث بيانات “ناخبين الرئاسة”

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في هذه الأيام ومع اقتراب انتخابات الرئاسة عام 2018، استعدت وزارة الداخلية داخل قطاع الأحوال المدنية والأمن العام، لتقوم بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين المترشحين لرئاسة الجمهورية، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن الجدول الزمني يوم الإثنين القادم، وتوقعت مصادر مصر 365 أن عدد الناخبين 58 مليون شخص، وسوف ترسل قاعدة البيانات إلى اللجنة الوطنية للانتخابات.

وأكد لنا اللواء “رفعت قمصان” والذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، أن الهيئة الوطنية سوف تقوم بعقد مؤتمر عالمي، وذلك بمقر هيئة الاستعلامات يوم الاثنين المقبل حتى يتم الإعلان عن جدول الانتخابات الزمني الخاص بالانتخابات الرئاسية، وأيضا يضم الجدول جميع القرارات المنظمة للانتخابات، و دعوات الناخبين لصناديق الإقتراع، وأيضا مواعيد فتح باب الترشح، وأيضا يشمل الملفات المطلوبة للناخبين ومواعيد التصويت باللجان المختصة.

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كما أكدت مصادر في وزارة الداخلية أن قطاع الأحوال المدنية قد كثف استعداداته حتى يقوم بتحديث بيانات الناخبين، الذين لهم حق التصويت مؤكدة علي أن وزارة الداخلية تنسق مع الجهات المختصة، والتي تشمل وزارة الصحة والنيابة العامة، وأيضا الجهات التي يوجد بها محرومين من مباشرة حقوقهم، ليتم إضافة أو حذف ناخبين مؤكدة علي أن كل من صدر ضده حكم نهائي سواء أكان من جماعة الإخوان أو من المواطنين ، أو الذين تم ادراجهم على قوائم الإرهاب، سوف يتم استبعادهم بشكل نهائي من قائمة الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية،كما قد بدأت وزارة الداخلية بعمل دراسات كثيفة حتى تقوم بتأمين المقار الانتخابية.

ومن جانب آخر أكد لنا الرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المحامي”خالد علي”، أنه قد تم الحكم عليه بالحبس 3 أشهر في قضية “فعل فاضح”، حيث أكد أنه لم يرتكب أي فعل فاضح وأن هذه القضية تم تلفيقها له، كما وجه حديثه إلي المحكمة قائلا لها:”أن هذا البلاغ قدم إلي النيابة وذلك بعد ما أعلنت الترشح للرئاسة” وقامت المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة 7 مارس القادم للنظر في هذه القضية الملفقة.

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