تحذير شديد اللهجة من هيئة الأرصاد الجوية إلى جميع المواطنين.. تعرف عليه

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان تحذيري شديد اللهجة لجميع المواطنين وتنصحهم بالتزام منازلهم وعدم الخروج في هذا الطقس السيئ، حيث اكدت خلال هذا البيان أن الساعات القادمة ستكون من أخطر وأعنف من حيث نشاط الرياح بالاضافة الي وجود كتل غبارية قوية، وسوف تكون في القاهرة والدلتا والجيزة وشمال الصعيد.

أما على السواحل الشمالية وتأتي بعدها الدلتا وبعدها القاهرة تكون أقل حدة على المدن المتواجدة في شمال الصعيد وهى من أخطر الأشياء الذي تضرب البلاد خلال الأيام القادمة،

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الجدير بالذكر أيضاً أن الهيئة قامت بتحذير جميع المواطنين وخاصة من يعانوا من مرض الجهاز التنفسي عدم الخروج من منازلهم في هذه الأيام، وأيضاً تم التأكيد أنه من الأفضل أن يلتزموا منازلهم ويغلقوا جميع النوافذ بشكل جيداً منعاً لدخول هذه الأتربة إليهم.

كما أنها نصحت جميع المواطنين المصريين بإرتداء الملابس الثقيلة عند الخروج من المنزل حتى لا يشعرون بالبرد، وأن يكون الخروج من المنزل قليلاً بسبب انتشار الغبار والرياح القوية الذي تضرب البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، أما عن السائقين عبر الطرق الزراعية والصحراوية عليهم توخي الحذر عند قيادتهم للسيارة لتفادي وقوع الحوادث الذي تنتشر كثيراً بسبب سوء الأحوال الجوية، وهذا ما أصدرته هيئة الأرصاد الجوية خلال البيان الخاص بها.