أخبار الطقس اليوم الجمعة 5/1/2018.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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جاء في البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتوقع أن يسود خلال طقس اليوم الجمعة، في أغلب المناطق الشمالية من البلاد طقس مائل للبرودة، على أن يكون الطقس معتدل في ساعات النهار جنوبا، كما يتوقع الخبراء أن تشهد البلاد مع دخول ساعات الليل حالة من الطقس شديدة البرودة.

من جهة أخرى، ورد في تصريحات الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى حالة الطقس في وسط سيناء فأنه سوف تشهد حالة من الصقيع على المزروعات، كما جاء في أخبار الطقس اليوم أنه سوف يستمر خلال اليوم عملية تكاثر السحب المنخفضة وايضًا السحب المتوسطة في المناطق الشمالية من البلاد، كما يتوقع الخبراء أن يصاحبها سقوط الأمطار وذلك سوف يكون على السواحل الشمالية منها، كما يتوقع أن تمتد حالة الطقس إلى العديد من المناطق من كلاً من الوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة وسيناء.

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جاء في أخبار الطقس اليوم أنه سوف تنشط خلال ساعات اليوم الجمعة حركة الرياح المتوقعة على أغلب المناطق الشمالية الغربية وذلك سوف يكون على أغلب الأنحاء، كما يتوقع الخبراء أن تكون حركة الرياح ايضًا مثيرة للرمال خلال اليوم بالإضافة إلى زيادة حركة الأتربة على عدد من المناطق كما أعلن خبراء الأرصاد الجوية أنه سوف تنشط حركتها على البحرين المتوسط والأحمر ايضًا، مما يترتب علي ذلك اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص أخبار الطقس اليوم عن حالة البحر المتوسط فقد أكد الخبراء أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم حالة من الطقس المضطربة جدا، كما أكدوا على تأثر حركة الأمواج بها حيث يتوقع أن ترتفع وتصل فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة ونصف متر، وعن حالة الرياح المتوقعة خلال اليوم ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية، أما فيما يخص أخبار الطقس اليوم الجمعة عن البحر الأحمر فقد توقع الخبراء أن تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة، وأنه سوف تشهد حركة الأمواج فيها خلال اليوم ارتفاع جديد من اثنين إلى اثنين ونصف متر، وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات اليوم الجمعة على محافظات مصر فجاءت كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 18

بلطيم 11 18

مطروح 09 17

وسط الدلتا 11 18

الإسكندرية 10 18

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

السلوم 08 17

سيوة 09 20

الإسماعيلية 11 18

العريش 08 17

رفح 06 16

نخل 03 18

نويبع 15 18

السويس 10 20

رأس سدر 10 22

الطور 09 19

شرم الشيخ 14 22

طابا 11 17

كاترين 02 16

الفيوم 08 20

بنى سويف 08 20

الغردقة 12 22

مرسى علم 11 21

سوهاج 06 20

قنا 06 20

المنيا 08 21

أسيوط 07 21

أبو سمبل 08 20

الأقصر 06 21

أسوان 09 22

أبو رماد 14 22

راس حدربة 15 22

الوادي الجديد 05 20

شلاتين 14 23

حلايب 16 21.