مصادر تكشف سبب سقوط بالون الأقصر وارتطامه بالأرض

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كشفت مصادر بمطار البالون الطائر بالبر الغربي عن سبب سقوط بالون شركة سندباد وارتباطه بالأرض أن البالون تعرض للرياح شديدة بسبب دخول فصل الشتاء بقوة فى الصعيد وقد جرفته سرعة الرياح إلى منطقة جبلية غرب الأقصر مما دفع قائدها إلي هبوط اضطرارى وارتطم بالأرض مما أسفر عن مصرع سائح واحد وإصابة 12 أخرين بالكدمات والجروح الخفيفة وفورا نقلوا إلى المستشفى لمعرفة حالتهم الصحية.

وأوضح المصدر أنه حلق في سماء الأقصر 5 بالونات إلى جانب بالون شركة سندباد وهبطوا اضطراريا في المطار والمناطق الزراعية المحيطة به وعلى الرغم من أن بالون ” السندباد ” انحرف عن مساره بفعل الرياح الشديدة و سقط بقوة على الأرض ولكنه لم يتحطم بصورة نهائية .

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وقد أوضح مستشار وزير الصحة الرعايات المركزة والمشرفة على هيئة الإسعاف المصرية الدكتور شريف وديع أن حادثة سقوط بالون هوائي بمركز القرنة في محافظة الأقصر أسفر عنه وفاة سيدة وإصابة 12 شخص مضيفا أن فور تلقي الأنباء بوقوع الحادثة ذهبت 20 سيارة إسعاف مجهزة و2 لانش نهري إسعاف إلى موقع الحادثة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد أن سيارات الإسعاف نقلت حالة الوفاة والمصابين إلى مستشفى الأقصر الدولى موضحا أن جميع المصابين حاملين جنسيات مختلفة، وأن حالة الوفاة سيدة تبلغ من العمر 36 سنة.

وأضاف مجاهد أن جميع الأشخاص المصابين إصابتهم متوسطة وهي عبارة عن كسور وجروح في أماكن مختلفة بالجسد باستثناء شخصين إصاباتهم خطيرة مشيرا إلى تلقي المصابين العلاج والرعاية اللازمة حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى الأقصر الدولي وتتوفر بها جميع الطاقم الطبي من مختلف التخصصات و أكياس الدم والمستلزمات الطبية والأدوية.

وقد شكلت وزارة الطيران المدني فور وقوع الحادثة بناء على أوامر الوزير لجنة فنية مكونة من سلطة الطيران المدني والإدارة المركزية بهدف تحليل موقع الحادثة ومعرفة ملابسات الحادث، وتحفظت اللجنة على الوثائق والمستندات الخاصة ببالون شركة السندباد إلى جانب إخطار الجهات المعنية بذلك.

والجدير بالإشارة أن محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر قد زار المصابين بحادثة البالون مستشفى الأقصر الدولى لمتابعة حالتهم والاطمئنان عليهم.

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